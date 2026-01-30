Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчинки в саду за 59 секунд

Віталій Кірсанов
30 січня 2026, 04:00
13
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення дівчинки, яка поливає рослину. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 59 секунд? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найдрібніших предметів. Будьте уважні, зосереджені і не пропустіть нічого з виду.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.

Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ пішла на прорив кордону: в ДПСУ назвали два небезпечних напрямки

РФ пішла на прорив кордону: в ДПСУ назвали два небезпечних напрямки

01:23Україна
Одна область України може залишитися без газу: людей закликали підготуватися

Одна область України може залишитися без газу: людей закликали підготуватися

23:11Україна
Коли почнеться енергетичне перемир'я - Зеленський відреагував на заяву Трампа

Коли почнеться енергетичне перемир'я - Зеленський відреагував на заяву Трампа

21:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 30 січня: Драконам - зміни, Півням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра, 30 січня: Драконам - зміни, Півням - проблеми

Останні новини

05:37

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

05:05

Вчені розкрили таємничого вбивцю океанів: названо причину масових вимирань

04:40

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчинки в саду за 59 секунд

03:40

Пощастить з грошима: у двері трьох знаків зодіаку "постукає" фінансова фортуна

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26
03:16

Зацвітуть за день: рецепт потужної підгодівлі для всіх квітів з двох інгредієнтів

02:32

Не козаки і не купці: ким насправді були чумаки і чому їх так називалиВідео

01:23

РФ пішла на прорив кордону: в ДПСУ назвали два небезпечних напрямки

01:01

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса зробила важке зізнання: "Якщо чесно, я рада"

Реклама
00:25

"Зганьбили Путіна": The Times про деталі оточення росіян і штурму Куп'янська

00:07

Змусив маму танути: Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із сином

29 січня, четвер
23:23

Прихований трюк з пляшкою олії: одна хитрість на кухні змінює все

23:11

Одна область України може залишитися без газу: людей закликали підготуватися

22:27

Ціни раптово підскочать: які продукти під загрозою різкого подорожчання

21:45

Коли почнеться енергетичне перемир'я - Зеленський відреагував на заяву Трампа

21:31

Посилки приходили самі по собі: жінка розкрила страшну причину

21:29

В Україні змінять правила паркування: якій категорії водіїв варто приготуватися

20:56

Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕКФото

20:36

У Києві відновлюють навчання в школах: ЗМІ дізналися терміни та форми занять

20:34

Тернопільщину атакують сильні морози: коли температура впаде до -21

Реклама
20:03

Швидко, просто і дуже смачно: шикарний салат за 5 хвилин

19:42

Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причинуВідео

19:40

"Дотиснути ворога": Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни в Україні

19:37

Путін дав час до квітня: в ОП розкрили плани росіян щодо Донбасу

19:26

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

19:25

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

19:10

Щодо чергового "повітряного" перемир'я: що потрібно знатиПогляд

19:04

Більше половини доби без світла: нові графіки вимкнення в Сумах 30 січня

18:59

Відключення світла в Запорізькій області 30 січня - коли не буде електроенергії

18:42

РФ готує нові обстріли: тривожний прогноз про масштабні відключення в Україні

18:38

Світла не буде в усіх областях: українцям розповіли про графіки на 30 січня

18:35

Трагедія у Кривому Розі: Шахеди влучили у житлові будинки, є жертви

18:28

Вдарив ножем прямо в шию: військовий ледь не загинув на Черкащині

18:22

Пральна машина "з’їдає" ваші гроші: який режим витрачає найбільше енергії

18:04

Без дефіциту, але дорожче: незамінний продукт скоро зросте в ціні

17:47

Куди зникли останки Ярослава Мудрого, Хмельницького і Сагайдачного - розкрито таємницюВідео

17:44

Зірки "Бріджертонів" звернулися до українців: відбулася прем'єра 4 сезонуВідео

17:33

Українців попередили про новий масований удар Росії - до чого готуютьсяВідео

17:13

Новий удар по гаманцю: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

17:09

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС заявили про готовність та чутливі питання

Реклама
17:01

Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг

16:42

Долар раптово полетів угору: новий курс валют на 30 січня

16:39

"Бій з кров'ю": Тіна Кароль зробила жорстке передбачення про НацвідбірВідео

16:27

Червоний рівень небезпеки: в Україні влупить -30, рятувальники назвали датуВідео

16:18

Росіяни намагаються прорвати кордон: в ДПСУ назвали найгарячіші напрямки

16:14

Скільки годин на день повинен працювати котел, щоб платити менше - точна цифра

16:00

Євро по 50 залишиться в пам'яті: експерт розкрив, що буде з курсом валют у лютому

15:51

Світло більше не вимикатимуть: для якої категорії громадян скасують обмеження

15:43

Три знаки зодіаку незабаром знайдуть довгоочікуване щастя - хто вони

15:39

Настя Каменських натякнула на кінець історії кохання: "Не завжди щасливий"Відео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти