Свекруха повністю розірвала зв'язок з невісткою через "скандальне" ім'я новонародженої внучки

Жінка у нестямі через те, що її невістка і син назвали новонароджену дочку подвійним ім'ям.

Бабуся розірвала спілкування з невісткою через ім'я внучки / колаж фото ua.depositphotos.com

Свекруха перестала спілкуватися зі своєю невісткою, бо дала новонародженій дочці інше ім'я. Свекруха вважала, що ім'я її внучки є "образливим". Про це повідомляє Mirror.

Все почалося з того, що мама чоловіка хотіла, щоб її внучку звали Фіона. Однак батьки вирішили дати дитині подвійне ім'я - Фіона-Анна. Друга частина імені пов'язана з ім'ям бабусі новоспеченої мами. Однак її свекруха не змогла змиритися з такою "зрадою".

"Моя свекруха засмучена тим, що ми з чоловіком вибрали друге ім'я для нашої дочки. Вона ображена, ображена і не може відпустити це. Коли ми оголосили, що назвемо дитину Фіоною-Анною, вона відразу ж засмутилася", - каже невістка.

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Як виявилося, новоспечена бабуся не любить це ім'я, бо саме так звали якусь її знайому, з якою вона дуже сильно посварилася.

"Анною звали когось із її минулого, хто її сильно образив і зрадив. І я думаю, що вона досі тримає цю образу ... Я була вагітна і сказала, що їй доведеться пережити це", - каже невістка.

Після офіційної реєстрації дитини під цим ім'ям, свекруха зовсім почала ігнорувати дружину свого сина. Вона навіть заблокувала номер своєї невістки і тепер не бачить фото, які їй намагаються відправити.

"Вона заблокувала мій номер. Коли я намагаюся надіслати дитячі фотографії, вони ніколи не доставляються. Вона говорила з близькими нам людьми про те, як їй боляче. Вона не буде говорити з нами безпосередньо про це, але ми чули від мого брата і невістки, що моя свекруха поза собою від цього", - каже жінка.

Лише пізніше новоспечена бабуся зізналася, чому вона так ненавидить ім'я Анна. Виявилося, саме так звали її злу свекруха, з якою була жахлива сварка після "брудного" розлучення ще 25 років тому.

Свекруха образилася на невістку, тому що думає, що такий вибір був зроблений навмисно, щоб "познущатися з неї".

"Все, що я хотіла, це включити ім'я моєї бабусі в ім'я моєї дочки, тому що це завжди було важливо для мене", - пояснила жінка.

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