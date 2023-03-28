Дівчина чотири місяці не знала імені свого хлопця

Чоловіка звали чи то Патріком, чи то Річардом, чи то ще якось...

Дівчині довелося попітніти, щоб викрутитися з ситуації / Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

Користувачка популярного американського форуму Reddit розповіла, що вона не знала імені свого хлопця протягом перших чотирьох місяців їхніх стосунків.

Не знаючи, його звуть Патрік чи Річард, вона відчайдушно шукала інформацію та уникала ситуацій, коли потрібно було називати хлопця по імені. Але нарешті вона знайшла відповідь у документах на його машину.

"Я дізналася ім'я мого тодішнього хлопця після чотирьох місяців знайомства з ним. Я не була впевнена, чи звуть його Патрік або Річард, тому просто не називала його ніяк", - сказала вона на Reddit.

відео дня

Не дивно, що у них не зрослося

"Це було до Інтернету та іншого, і я, нарешті, дізналася це після перевірки страхової картки в його бардачку, коли він одного разу ненадовго вийшов з машини", - цитує жінку Mirror.

Дізнавшись, нарешті, його ім'я, пара швидко перевела свої стосунки на новий рівень - заручилася і призначила дату весілля. На жаль, їхній союз закінчився розлученням, і оскільки їхні шляхи розійшлися, вона зізнається, що зараз "називає його в голові зовсім іншими іменами".

Не поодинокий випадок

Хоча більшість користувачів не могли не посміятися над її зізнанням, інші почали ділитися своїми незручними історіями після того, як неправильно назвали чиєсь ім'я.

Один користувач сказав: "У мене є колега, який завжди називає мене Джо, я ніколи не виправляв його, хоча це не моє ім'я. Минуло вже п'ять років, і я навіть не знаю, як би я до цього поставився. Я не бачу його часто, можливо, один-два рази на тиждень".

Інший користувач додав: "Деякі люди дуже болісно ставляться до своїх імен, а деяких це взагалі не хвилює. Я потрапляю в останню категорію. Люди постійно плутають моє ім'я - поки я знаю, що вони розмовляють зі мною, мені все одно".

Третій користувач сказав: "Деякі люди просто погано ставляться до імен. Мій чоловік добрих два роки дзвонив моїй добрій подрузі Ненсі, коли її звали Сюзанна. Ми просто сміялися з цього".

Нагадаємо, в Індії чоловік, який вбив жінку майже десять років тому, був засуджений до довічного ув'язнення після того, як спливли нові докази від папуги. Нілам Шарма, дружина журналіста та редактора Віджая Шарми, була знайдена мертвою у своєму будинку 20 лютого 2014 року. Як виявилося, її вбивцею був племінник.

Папуга вигукнув ім'я племінника Шарми і викликав підозру. Після цього Ашу зізнався у вбивстві Нілам і розповів, що в жорстокому вбивстві йому допомагав друг. У підсумку вони були засуджені до довічного ув'язнення.

Також у Лондоні живе жінка, яка голодує протягом року через своїх домашніх тварин. Вона витрачає на них 60 фунтів. Ясемн Каптан через хворобу залишила роботу і тепер змушена жити на допомогу, але витрачає вона її не тільки на себе.

Вас також може зацікавити: