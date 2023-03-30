Довели: 74-річний чоловік переїхав до будинку престарілих через колишніх дружин

Чоловік зізнався, що у нього були і романи, які не закінчилися весіллям.

Чоловік переїхав до будинку престарілих через колишніх дружин / ladbible.com

74-річний чоловік з Великобританії вирішив переїхати в будинок престарілих. Він зізнався, що він втомився від своїх колишніх дружин і мріє провести час на самоті.

Рон Шеппард є місцевою знаменитістю, чоловік прославився завдяки своїм шлюбам-у нього було цілих вісім дружин. Також у чоловіка є 8 дітей від різних жінок, пише ladbible.

Вперше Рон одружився в 1966 році, коли йому було 19 років, з жінкою на ім'я Маргарет. Пара розлучилася лише через два роки. У 1973 році Шеппард одружився зі своєю другою дружиною Жанетт.

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Останній раз чоловік одружився в 2004 році на жінці на ім'я Венг.

З віком у чоловіка розвинулися серйозні захворювання, серед яких хвороба Паркінсона, деменція тіла Леві та інші. Рон впевнений, що причиною його недуг є жінки.

"Я думаю, що, можливо, всі мої дружини за ці роки виснажили моє тіло. Психічний і фізичний стрес від розлучень позначився", - говорить чоловік.

Також Рон зізнався, що у нього були романи, які не закінчилися весіллям. Шеппард розповів, що він не шкодує про свої шлюби, адже у нього є вісім дітей.

Раніше ми розповідали, що чоловік, який, як вважалося, був кремований майже десять років тому, був знайдений живим і здоровим.

Чжо Канлуо втік з будинку престарілих у 2014 році, а родичі та жителі села помилково ідентифікували його за тілом, знайденим на узбіччі дороги

Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

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