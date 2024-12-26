Впораються з головоломкою не всі: знайдіть кішку, що сховалася серед сов, за 9 секунд

Оптичні ілюзії дуже корисні для поліпшення уваги та підвищення концентрації у людей.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії значно покращують зорове сприйняття та допомагають зрозуміти, як працює наш мозок. Крім того, головоломки від Jagranjosh здатні запобігти зниженню когнітивних здібностей у літньому віці.

У вас гостре око? Тоді знайдіть захованого кота за 9 секунд.

Погляньте на картинку нижче. На зображенні зображена група сов. Але вони не самотні. Серед сов майстерно сховалася кішка.

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Чи зможете ви помітити її за 9 секунд? Час пішов!

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Потрібна підказка? Кішка знаходиться не в лівій частині зображення.

Перевірте ще раз і подивіться знову на картинку.

Вітаємо тих, хто знайшов кота, що сховався. У вас чудові навички спостереження.

Ті, хто все ще шукає правильне рішення, можуть зупинитися і подивитися відповідь нижче.

Кішку, що сховалася, можна побачити в правій частині картинки. Вона обведена червоним кружком.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

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