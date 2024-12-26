Впораються з головоломкою не всі: знайдіть кішку, що сховалася серед сов, за 9 секунд

Оптичні ілюзії значно покращують зорове сприйняття та допомагають зрозуміти, як працює наш мозок. Крім того, головоломки від Jagranjosh здатні запобігти зниженню когнітивних здібностей у літньому віці.
У вас гостре око? Тоді знайдіть захованого кота за 9 секунд.
Погляньте на картинку нижче. На зображенні зображена група сов. Але вони не самотні. Серед сов майстерно сховалася кішка.
Чи зможете ви помітити її за 9 секунд? Час пішов!
Потрібна підказка? Кішка знаходиться не в лівій частині зображення.
Перевірте ще раз і подивіться знову на картинку.
Вітаємо тих, хто знайшов кота, що сховався. У вас чудові навички спостереження.
Ті, хто все ще шукає правильне рішення, можуть зупинитися і подивитися відповідь нижче.
Кішку, що сховалася, можна побачити в правій частині картинки. Вона обведена червоним кружком.
Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.
Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.
А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- Різдвяний ребус: знайдіть ельфа, що сховався, за 5 секунд
- Тест на IQ із головоломкою: тільки 1% людей можуть знайти краватку-метелика за 5 секунд
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