Різдвяний ребус: знайдіть схованого ельфа за 5 секунд

Непросто буде помітити ельфа, який дуже майстерно сховався в різдвяно-сніговій сцені.

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Знайдіть ельфа за 5 секунд / Фото: Jagranjosh

Коли треба трохи розслабитися, можна розгадувати головоломки. Ребуси бувають різні, але кожен із них змушує замислитися або посміхнутися. Цього разу вам потрібно знайти ельфа.

Головоломка від Jagranjosh досить непроста. На зображенні - Санта Клаус, що ширяє в небі в санях, олені, сніговики, а також житловий будинок і ялинки. Безліч предметів заважають концентрації та вирішенню завдання.

Отже, ви готові до випробування?

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Завдання: знайти схованого ельфа за 5 секунд! До речі, ця головоломка складна, тому що загальний візуальний фон ідеально приховує його. Що ж, чи є у вас справжні навички майстра головоломок? Якщо - так, то прийміть цей виклик і знайдіть ельфа за 5 секунд. Запустіть таймер на мобільному телефоні і нехай полювання почнеться!

Просто зосередьтеся і спробуйте знайти капелюх ельфа.

Дивіться уважно на картинку, і ви знайдете ельфа / Фото: Jagranjosh

Якщо ви знайшли захованого ельфа протягом п'яти секунд, - вітаємо! У вас відмінне зорове сприйняття та когнітивні здібності.

Якщо у вас виникають труднощі з пошуком захованого ельфа, - не хвилюйтеся. Ви не самотні. Багато хто вважає цю головоломку дуже складною. Ловіть підказку: подивіться на частину картинки між ялинкою зліва і вхідними дверима в житловий будинок. Правильна відповідь обведена червоним кружком.

Якщо знайшли ельфа, у вас дуже хороший зір / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

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