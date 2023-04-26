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Серце зупинилося на 28 хвилин: 57-річний чоловік розповів, що бачив під час клінічної смерті

Аліна Дембіцька
26 квітня 2023, 23:44 оновлено 26 квітня, 23:59
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Зіткнення віч-на-віч із власною смертю дало чоловікові інший погляд на життя, і він вважає, що людям слід менше хвилюватися.
чоловік пережив клінічну смерть
Чоловік пережив клінічну смерть / Ladbible, ua.depositphotos.com

У листопаді минулого року 57-річний інструктор з тхеквондо Філл Здібель під час баскетбольного матчу впав на підлогу та переніс зупинку серця. Чоловік був мертвим упродовж 28 хвилин.

Як пише Ladbible, чоловік впав замертво на очах у власного сина через аневризму коронарної артерії. Побачивши, як Філл впав на землю, його син Джошуа викликав швидку допомогу. Тим часом колеги чоловіка знайшли дефібрилятор та відчайдушно намагалися реанімувати Здибеля.

Сам Філл каже, що, лежачи на землі, він відчував, ніби спостерігає за тим, що відбувається, поза своїм тілом. Він сказав, що його сильна воля до життя спрацювала, і він був упевнений, що зможе вижити.

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"Я б сказав, що був трохи поза тілом, але я ще не збирався відходити в інший світ", - розповів Філл Здибель.

Невдовзі приїхала швидка та забрала його до лікарні. Через кілька днів чоловік прокинувся в реанімації та дізнався, що був мертвим упродовж 28 хвилин.

Філл визнав, що перенести серцевий напад у присутності такої великої кількості людей – не що інше як диво, адже люди допомогли йому. Все могло б обернутися набагато гірше, якщо б напад стався тоді, коли поруч нікого не було.

Здибель сказав, що спочатку думав кинути бойові мистецтва після страху за здоров'я, але через шість місяців він повернувся до цього і навіть вже взяв участь у кількох змаганнях.

Зіткнення віч-на-віч із власною смертю дало чоловікові інший погляд на життя, і він вважає, що людям слід менше хвилюватися.

"Усі дрібниці, про які ми хвилюємося, не варті того, щоб про них хвилюватися", - сказав він.

Філл Здібель також закликав людей навчитися робити серцево-легеневу реанімацію, яка може врятувати життя.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що підліток, якого оголосили мертвим, почав рухатися, коли його вбита горем сім'я прощалася з ним. 16-річний Семмі Берко з Техасу подолав скеледром у своєму місцевому спортзалі, діставшись до вершини, але раптово втратив свідомість. Хлопчика на мотузці спустили вниз і протягом двох годин намагалися врятувати. В результаті його визнали мертвим.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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