Перевірте уважність: знайдіть відмінності в картинках із носорогами за 11 сек

Головоломки - чудовий спосіб перевірити свою уважність і пам'ять.

https://glavred.net/life/proverte-vnimatelnost-naydite-razlichiya-v-kartinkah-s-nosorogami-za-11-sek-10628213.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки від Jagranjosh змушують знаходити тонкі відмінності між двома схожими картинками. Ці головоломки чудово підходять для перевірки вашої уважності та спостережливості.

Хочете перевірити свою силу концентрації?

Давайте почнемо! На зображенні вище зображений носоріг. Хоча на перший погляд ці два зображення виглядають однаковими, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.

відео дня

Чи зможете ви знайти відмінності між картинками за 11 секунд?

Час пішов!

Щоб порівняти два зображення, уважно подивіться на них.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Якщо знайти одну або дві відмінності легко, то пошук усіх трьох відмінностей вимагає чудової уваги. Це заняття корисне для мозку, оскільки покращує увагу і пам'ять, що, своєю чергою, сприяє кращій концентрації.

Ви вже помітили одну або дві відмінності? Якщо - так, то ви молодець: у вас висока уважність до деталей.

Тим, хто не зміг знайти всі відмінності за відведений час, доведеться ще потренуватися.

А тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші оволомки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред