Перевірте свої надздібності: знайдіть 5 відмінностей у двох картинках за 17 сек

Головоломки від Jagranjosh корисні для мозку, адже покращують увагу та пам'ять.
На зображенні зображений хлопчик, який грає у футбол. Хоча на перший погляд ці два зображення виглядають однаково, це не так. Між двома картинками є п'ять відмінностей.
Чи зможете ви знайти відмінності між картинками за 17 секунд?
Ваш час починається просто зараз!
Уважно подивіться на дві картинки, і ви зможете знайти різницю між ними.
Покваптеся, час іде.
Ви помітили всі відмінності? Якщо - так, вітаємо: у вас чудові навички спостереження.
Тим, хто не зміг знайти відмінності за відведений час, потрібно більше тренуватися, щоб поліпшити швидкість і точність.
А тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.
Ви можете спробувати розгадати й інші оволомки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.
Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.
А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- Різдвяний ребус: знайдіть ельфа, що сховався, за 5 секунд
- Тест на IQ із головоломкою: тільки 1% людей можуть знайти краватку-метелика за 5 секунд
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