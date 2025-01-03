Перевірте свої надздібності: знайдіть 5 відмінностей у двох картинках за 17 сек

Головоломки - чудовий спосіб перевірити свою уважність і пам'ять.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки від Jagranjosh корисні для мозку, адже покращують увагу та пам'ять.

На зображенні зображений хлопчик, який грає у футбол. Хоча на перший погляд ці два зображення виглядають однаково, це не так. Між двома картинками є п'ять відмінностей.

Чи зможете ви знайти відмінності між картинками за 17 секунд?

відео дня

Ваш час починається просто зараз!

Уважно подивіться на дві картинки, і ви зможете знайти різницю між ними.

Покваптеся, час іде.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ви помітили всі відмінності? Якщо - так, вітаємо: у вас чудові навички спостереження.

Тим, хто не зміг знайти відмінності за відведений час, потрібно більше тренуватися, щоб поліпшити швидкість і точність.

А тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.

Правильна відповідь/ Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші оволомки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

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