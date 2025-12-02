Рус
Під підлогою будинку - ціла "річка": чоловік під час ремонту виявив калюжу під бетоном

Віталій Кірсанов
2 грудня 2025, 13:51
79
Незвичайна знахідка викликала бурхливе обговорення на популярному форумі.
Американець виявив калюжу за 25 сантиметрів нижче рівня підлоги свого будинку
Американець виявив калюжу за 25 сантиметрів нижче рівня підлоги свого будинку / колаж: Главред, фото: reddit

Коротко:

  • Американець виявив калюжу за 25 см нижче рівня підлоги свого будинку
  • Така кількість води може свідчити про високий рівень ґрунтових вод

Житель США, вирішивши встановити в підлозі підвалу вбудований сейф, випадково виявив під своїм будинком приховану водну кишеню. Вона виявилася настільки великою, що користувачі соцмереж вже назвали її "підземною річкою". Незвичайна знахідка викликала бурхливе обговорення на популярному форумі Reddit і змусила самого домовласника замислитися про стан дренажу в його будинку.

Користувач u/paindrp розповів, що розкрив акуратну ділянку цементної підлоги, очікуючи побачити щільний бетонний фундамент. Замість цього він виявив калюжу чистої води приблизно за 25 сантиметрів нижче рівня підлоги.

відео дня

"Я встановлював сейф у підлозі, і під моїм підвалом тече справжня річка. Я взагалі не бачу жодних труб. Чи нормально, що ґрунтових вод так багато?" - написав він.

Пост миттєво став вірусним, зібравши понад 5,4 тис. лайків і безліч коментарів, від серйозних до відверто гумористичних.

Частина коментаторів попередила, що така кількість води може свідчити про високий рівень ґрунтових вод або про проблеми з дренажною системою.

"Якщо вода не піднімається, то, ймовірно, це не протікання. Можливо, будинок нижче рівня ґрунтових вод або дренаж просто не справляється", - зазначив один з учасників обговорення.

Сам власник будинку відповів, що будівля справді розташована глибоко під землею, а стан дренажних систем "міг би бути й кращим". Він також зізнався, що давно збирався прочистити жолоби. Але були й ті, хто сприйняв ситуацію з гумором:

"Купіть водонепроникний сейф", "Вітаю, у вас безкоштовний критий басейн", - порадив один користувач.

Один із коментаторів навіть розповів схожу історію. Його будинок, побудований сто років тому, теж стоїть над підземним потоком, а насос, як з'ясувалося, відкачував воду із сусіднього будинку.

Про джерело: Reddit

Reddit - сайт, що поєднує риси соціальної мережі та форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в інтернеті та обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за вподобані повідомлення - найпопулярніші з них опиняються на головній сторінці сайту, пише Вікіпедія.

ремонт Reddit цікаві новини
