Полегшує життя та прання: жінка розказала про секретну кнопку пральної машини

Порада швидко набрала популярність, зібравши тисячі переглядів і лайків.

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Домогосподарка відкрила секрет про пральну машину / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з відео @lynsey_queenofclean

Про що мова:

Як запустити режим самоочищення пральної машини

Як зберегти пральну машину чистою без зусиль

Американська домогосподарка на ім'я Лінсі показала "секретну кнопку", що активує режим самоочищення барабана, позбавляючи від необхідності мити його вручну. Вона поділилася в TikTok корисним лайфхаком, який допомагає значно спростити догляд за пральною машиною, пише Главред.

Як працює режим самоочищення барабана?

Лінсі пояснює: достатньо натиснути й утримувати кнопку ополіскування протягом п’яти секунд, щоб запустити режим автоматичного очищення. Після цього машина самостійно позбавляється від бруду, залишків миючих засобів і неприємного запаху.

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Чому корисно очищувати барабан пральної машини?

В описі до відео блогерка наголосила, що самоочищення продовжує термін служби машини, підтримує її в чистоті та робочому стані. Вона також закликала підписників випробувати лайфхак і поділитися результатами.

Як прибрати бруд з-під гумки у пральній машині - інфографіка / Главред

Підписники були здивовані цією функцією:

"Я навіть не знав, що в моїй машині є така опція!"

"Це справжнє відкриття, дякую!"

"Моїй машині 5 років, і я жодного разу її не мив – тепер точно спробую.

Втім, деякі користувачі зазначили, що не всі моделі підтримують цей режим, тож перед використанням варто перевірити інструкцію.

До речі, також нещодавно розповідалося, скільки часу чекати перед тим, як змити чистячі засоби.

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Скільки порошку сипати в пралку Стандартний норматив під час прання білизни - 1 столова ложка порошку на кілограм сухої білизни. Тому, якщо ваша машина розрахована на 5 кілограмів сухої білизни, але ви завантажуєте її тільки наполовину, 2-3 ложок буде цілком достатньо.

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