Полегшує життя та прання: жінка розказала про секретну кнопку пральної машини

Про що мова:
- Як запустити режим самоочищення пральної машини
- Як зберегти пральну машину чистою без зусиль
Американська домогосподарка на ім'я Лінсі показала "секретну кнопку", що активує режим самоочищення барабана, позбавляючи від необхідності мити його вручну. Вона поділилася в TikTok корисним лайфхаком, який допомагає значно спростити догляд за пральною машиною, пише Главред.
Як працює режим самоочищення барабана?
Лінсі пояснює: достатньо натиснути й утримувати кнопку ополіскування протягом п’яти секунд, щоб запустити режим автоматичного очищення. Після цього машина самостійно позбавляється від бруду, залишків миючих засобів і неприємного запаху.
@lynsey_queenofclean This is such a fabulous function, and I can’t believe how many of you didn’t realise your machine had this function. So, I had to pop it on the grid after my stories blow up yesterday. Most @hotpoint.co.uk machines have this function as well as other brands so check your instruction manual. With this function you don’t need to worry about mould or mildew build-up as the machine will take care of it. The self-cleaning cycle uses high-temperature water and chemicals to clean the interior of the machine thoroughly. Did you know this? #simpletip#laundry#laundryroom#washingmachine#selfcleaning#cleaning#cleaningmode#tryit#moneysaver#moneysavingtips♬ Excited - July 7
Чому корисно очищувати барабан пральної машини?
В описі до відео блогерка наголосила, що самоочищення продовжує термін служби машини, підтримує її в чистоті та робочому стані. Вона також закликала підписників випробувати лайфхак і поділитися результатами.
Підписники були здивовані цією функцією:
- "Я навіть не знав, що в моїй машині є така опція!"
- "Це справжнє відкриття, дякую!"
- "Моїй машині 5 років, і я жодного разу її не мив – тепер точно спробую.
Втім, деякі користувачі зазначили, що не всі моделі підтримують цей режим, тож перед використанням варто перевірити інструкцію.
До речі, також нещодавно розповідалося, скільки часу чекати перед тим, як змити чистячі засоби.
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Скільки порошку сипати в пралку
Стандартний норматив під час прання білизни - 1 столова ложка порошку на кілограм сухої білизни. Тому, якщо ваша машина розрахована на 5 кілограмів сухої білизни, але ви завантажуєте її тільки наполовину, 2-3 ложок буде цілком достатньо.
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