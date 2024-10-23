Знахідка для колекціонерів: які іграшки з СРСР коштують десятки і сотні тисяч гривень

Колекціонування радянських іграшок стає дедалі більш популярним серед шанувальників антикваріату. Багато з іграшок, які колись були в руках радянських дітей, зараз можуть коштувати значних грошей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) .
Ляльки
Ляльки з СРСР, які свого часу були популярними серед дівчаток, нині є одним із найцінніших предметів для колекціонерів. Їх зазвичай робили з пластмаси або целулоїду, а одяг був з тканини. Особливо цінуються моделі з рухомими кінцівками і очима, що закривалися. Окремі ляльки були одягнені в модні або традиційні костюми. Найрідкіснішими вважаються екземпляри, випущені до таких подій, як Олімпіада-80, або ті, що були виготовлені у співпраці з іншими соціалістичними країнами, наприклад, Чехословаччиною або НДР.
Машинки для хлопчиків
Іграшкові автомобілі були популярні серед хлопчиків у СРСР, і сьогодні їх охоче збирають колекціонери. Багато з них виготовлялися з металу, що робило їх дуже міцними. Вони часто копіювали реальні радянські моделі, такі як "Жигулі", "Москвич" або "Волга", що робило їх ще більш затребуваними. Колекціонери високо цінують добре збережені машинки з оригінальним забарвленням.
Що таке антикваріат?
Антикварні речі (Антикваріат) — культурні цінності, як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років тому, у тому числі:
а) предмети і документи, що пов'язані з розвитком суспільства та держави, історією науки, мистецтва і техніки, а також з життям і діяльністю видатних осіб, державних, політичних і громадських діячів;
б) художні твори, у тому числі:
оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, картини та малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі та з будь-яких матеріалів;
оригінальні художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів;
гравюри, естампи, літографії та їх оригінальні друковані форми, твори декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі вироби традиційних народних промислів та інші художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини та інших матеріалів;
в) складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;
г) рідкісні рукописи, друковані видання і документальні пам'ятки, у тому числі інкунабули та інші видання, що являють собою історичну, художню, наукову та культурну цінність;
ґ) архівні документи, уключаючи кіно-, фото-, фонодокументи;
д) унікальні та рідкісні музичні інструменти;
е) старовинні монети та інші предмети колекціонування, пише Вікіпедія.
Педальні автомобілі
Особливою категорією іграшок у СРСР були педальні автомобілі. Вони виготовлялися з металу і були мініатюрними копіями справжніх машин, таких як "Москвич" або "Чайка", але рухалися за допомогою педалей. Ці іграшки викликають справжнє захоплення у колекціонерів, і добре збережені екземпляри можуть коштувати значних грошей на аукціонах.
Інші цікаві новини про часи СРСР
Як відомо, Главред також розповідав, чому в СРСР під'їзди фарбували до половини. Багато жителів старих багатоповерхових будинків напевно помічали, що стіни під'їздів були пофарбовані у два кольори: темний низ і світлий верх.
Також Главред розповів, темну сторону радянської "розкоші". А саме, навіщо в СРСР вішали килими на стіну.
Є ще одна моторошна таємниця СРСР, а саме секретні ядерні вибухи на території України. В часи радянщини відбулося два таких, які привели до смерті багатьох мирних людей.
Окрім цього, розповідалось також про дивні імена в СРСР, які зараз викликають тільки сміх. Наприклад, Даздрасмигда та Пофістал.
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