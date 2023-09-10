Молода мама вибрала ім'я для свого сина і розлютила мережу: чому

Жінка розгнівала реакцією суспільства, рідні ж вважають це "короткотривалою примхою".

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Жінка послалася на "сімейні традиції" під час вибору імені дитини / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, pixabay

Вагітну жінку розкритикували, після того як вона розкрила ім'я свого майбутнього сина. Незадоволені вибором залишилися і її найближчі родичі, зокрема й чоловік.

Як пише The Mirror, жінка обрала для первістка "унікальне ім'я", яке мало відповідати її сімейній традиції. У відповідь чоловік назвав це "образою".

Родичі героїні були радісно схвильовані новиною про вагітність, але розкриття імені майбутньої дитини зіпсувало весь приємний "вау-ефект" й спровокувало величезну сварку. Все тому, що жінка запитала у чоловіка, чи можуть вони використати ім'я, яке давали первістку з її лінії у сім'ї з 1800-х років.

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У соцмережах вона поділилася, що її чоловік спочатку погодився на це ім'я, але тепер, коли до народження їхнього маленького хлопчика залишилося кілька місяців, він не дотримав свого слова. Його дружина "розчавлена, тому що це так важливо для всієї моєї родини". Вона написала: "Я добре усвідомлюю, що сьогодні це стигматизоване ім'я, тому я погодилась використовувати коротку форму".

"Його зватимуть Гейлорд (від gay - радісний (joyful). З 1960-х це слово асоціюється зі словом "гей" - Главред). Я розумію, повірте мені, я знаю, що більшість людей ненавидять його (ім'я). Ось чому я не змогла домовитися з моїми батьками, бабусею і дідусем, що син буде носити ім'я Гейл", - поділилася жінка.

Також вона повідомила, що їй все ж вдалося умовити сім'ю не противитися вибору. Рідні все ще сподіваються, що у хлопчика буде нормальне ім'я, а ідею майбутньої мами розглядають радше як "примху".

Вони вважають ім'я образливим і старомодним.

Деякі родичі навіть дали список затверджених імен, що жінка сприйняла як нахабство і образу її почуттів.

У соцмережах вибір жінки теж не вітали, звинувативши у всьому її любов до традицій. Користувачі відзначали, що через ім'я у дитини в майбутньому можуть бути проблеми з ровесниками і що багато сімейних традицій вже не відповідають запиту сучасного життя.

Також Главред писав, як жінка розплакалася, коли почула, як син назвав свою собаку. У зоомагазині випадково переплутали стать тварини, тому чоловікові довелося придумувати нове ім'я собаці.

Крім того, Главред радив, як назвати дитину в 2024 році. Виявляється, забуті імена знову в тренді.

Раніше мережа схвилювала історія, як одна мама була приголомшена після того, як дала своєму синові впізнаване ім'я. Вона хотіла бути впевненою, що її син не матиме проблем з тим, що люди неправильно вимовляють або неправильно пишуть його ім'я.

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