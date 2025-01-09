Як видалити пляму від соснової смоли з одягу: 7 надійних способів

Смолу важко вивести з тканини тому, що речовина є дуже липкою і темною. Тому перед пранням важливо вибрати ефективний очищувач.

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Як відіпрати одяг від смоли сосни / колаж: Главред, фото: скрін з YouTube-каналу "AIVAN"

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Наскільки плями від смоли на одязі важко виводяться

Способи видалення плям смоли з одягу

Плями від смоли на одязі можна сміливо назвати такими, що важко виводяться. Далеко не всі знають, якими методами виводяться такі плями з улюблених речей. Однак, це цілком можна зробити в домашніх умовах. Дотримуючись порад і рекомендацій Главреда, ви зможете швидко та ефективно привести ваш одяг до належного вигляду.

Автор YouTube-каналу "AIVAN" також розповів, як видалити пляму від смоли з одягу.

Як відіпрати смолу з куртки спиртом

Для того, щоб очистити речі від плям смоли, візьміть вату і намочіть її спиртом. Потім тріть пляму, поки вона не зникне, головне - не зачіпати інші ділянки тканини, щоб не пошкодити текстуру. Далі виперіть і висушіть одяг як зазвичай.

Як видалити деревну смолу з одягу содою

Цей метод підходить тільки для світлих речей - на темних харчова сода може залишити плями. Вам потрібно змішати соду з водою в такій пропорції, щоб у підсумку вийшла кашка, що за консистенцією нагадує манну. Протестуйте засіб на тильному боці одягу - подивіться, чи витримує тканина такий очищувач. Якщо все нормально, нанесіть трохи соди на пляму і залиште на 1 годину. Потім виперіть і висушіть одяг.

Як прибрати смолу з джинс праскою

Ще один перевірений спосіб - видалення плям від смоли гарячим повітрям. Вам потрібно вивернути одяг навиворіт, покласти його плямою вниз і помістити під пляму шматочок паперу. Далі нагрійте праску і пропрасуйте проблемне місце - смола в підсумку розтане і вбереться в папір.

Необхідно продовжувати прасувати, замінюючи папір, доти, доки смола повністю не зникне. Якщо після того, як уся смола зникне, на джинсах або іншому одязі залишиться пляма, її можна вивести спиртом або рідиною для зняття лаку, а потім випрати речі.

Як відіпрати смолу з чорного одягу льодом

Четвертий варіант - використовувати кубики льоду як засіб для позбавлення від деревної смоли. Вам потрібно всього лише покласти кубик льоду на пляму смоли і дочекатися, поки вона застигне. Потім взяти ніж і зішкребти смолу з одягу. Наприкінці досить просто випрати речі так, як ви зазвичай це робите.

Як відіпрати смолу сосни з одягу з шовку або вовни

Незвичайний, але дієвий спосіб - видалити пляму смоли за допомогою курячого яйця. Візьміть продукт, відокремте жовток від білка, нанесіть білок на пляму і залиште на 3-5 хвилин. Виперіть одяг і висушіть його звичним способом. Суть у тому, що куряче яйце - щадний очищувач, який ідеально підходить для делікатних тканин і вже точно не зіпсує виріб із вовни або шовку.

Як відіпрати смолу сосни за допомогою сонцезахисного крему

Сонцезахисний крем, крім захисту від сонячних променів, теж здатний усунути пляму від смоли з вашого одягу. Нанесіть невелику кількість такого крему прямо на пляму, а потім ватним диском або паличкою потріть її, щоб поширити крем по всій площі плями. Слідом сполосніть одяг і видаліть залишки крему чистою серветкою. Якщо пляма остаточно не зникла, можна повторити процедуру ще кілька разів.

Як відіпрати смолу сосни за допомогою крохмалю

Ще одним методом очищення світлого одягу від плям смоли є звичайний крохмаль. Для приготування необхідної суміші розведіть одну столову ложку крохмалю у воді до консистенції сметани. Отриманий розчин нанесіть на пляму смоли товстим шаром і залиште виріб приблизно на пару годин. Після цього промийте забруднену ділянку чистою водою, а потім виперіть річ руками або в пральній машині.

Дивіться відео блогера про те, як видалити пляму від смоли з одягу

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