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Як прибрати плями кави з одягу: прості та ефективні способи

Віталій Кірсанов
6 травня 2025, 13:59
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Плями від кави - одні з найважчих для виведення, але позбутися їх і врятувати улюблену річ без зайвих зусиль можна навіть у домашніх умовах.
Як прибрати плями кави з одягу
Як прибрати плями кави з одягу / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Советы для дома"

Ви дізнаєтеся:

  • Як відіпрати пляму від кави з білого одягу
  • Як відіпрати пляму від кави з шовку або вовни
  • Як відіпрати пляму від кави з синтетичної тканини

Багато хто з нас часто стикався з ситуацією, коли в процесі заварювання або вживання кави розливається на улюблений одяг. Природно, можна віднести річ у хімчистку або спробувати вивести пляму самостійно. "Главред" ділиться перевіреними лайфхаками, як це зробити.

Авторка Youtube-каналу "Поради для дому" також розповіла, як вивести пляму від кави на білому або кольоровому одязі.

Найпростіший спосіб

Один із найпростіших способів видалення плям від кави - промити пляму проточною гарячою водою. Для цього підігріваємо воду в чайнику - бажано, щоб вона була гарячою, але не кипіла. Повільно ллємо воду на пляму - так, щоб вона пройшла крізь тканину зі зворотного боку. Потім насипаємо на пляму трохи прального порошку, тремо і чекаємо кілька хвилин. Рясно промиваємо водою, щоб змити залишки.

Як відіпрати пляму від кави з білого одягу

Оцет

Оцет - це прекрасний засіб для виведення плям, який знайдеться в кожної господині. Розводимо 1 ч. л. оцту в декількох кухлях води і виливаємо отриману рідину на пляму. Потім стираємо одяг вручну або в пральній машині. Щоб посилити ефект, оцет можна змішати з пральним порошком.

Нашатирний спирт

Змішуємо 10 крапель нашатирю і 0,5 л води та виливаємо на пляму. Після замочування достатньо буде просто прополоскати одяг.

Лимонна або щавлева кислота

Виливаємо трохи лимонної або щавлевої кислоти на пляму від кави, залишаємо приблизно на 1-1,5 години, а потім перемо річ як зазвичай.

Як відіпрати пляму від кави з шовку або вовни

Нашатирно-мильний розчин

Для приготування такого розчину необхідно взяти господарське мило, воду і кілька крапель нашатирю. Змочуємо ганчірку в цьому розчині й акуратно проходимося по забруднених ділянках. Вироби з вовни можна попередньо очистити тампоном, змоченим бензином, а потім вже нашатирно-мильним розчином.

Як відіпрати пляму від кави із синтетичної тканини

Спирт

Замочуємо одяг із плямами і додаємо в розчин спирт (1 ч. л. спирту на 1 л води). Чекаємо кілька хвилин, потім перемо річ вручну або в машинці.

Чим відіпрати застарілі або складні плями від кави?

Сіль

Замочуємо річ у підсоленій воді на кілька годин, а потім стираємо в машинці, увімкнувши подвійний режим полоскання.

Гліцерин

Складні плями також можна спробувати вивести за допомогою гліцерину. Наносимо його на пляму і залишаємо приблизно на 20-30 хвилин, а потім стираємо як зазвичай. Якщо пляма дуже стара, можна змішати 1 ч. л. гліцерину зі склянкою води і парою крапель нашатирного спирту, але обережно - щоб не пошкодити тканину.

Що не потрібно робити, щоб вивести пляму від кави

Якщо ви щойно пролили напій на улюблену кофтинку, не варто використовувати вологі серветки - вони лише погіршать проблему. Також не потрібно розтирати пляму - так пігменти кави лише глибше вберуться.

Крім того, краще реагувати відразу, а не відкладати; не промивати в гарячій воді тканину, на яку пролився напій з вершками або молоком.

Дивіться відео про те, як вивести пляму від кави на білому або кольоровому одязі

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Для чого потрібні лайфхаки?

Лайфхак - (англ. life hack) - проста хитрість або корисна порада, що допомагає вирішити будь-яку проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] ще 2011 року додали слово "лайфхак" і дали йому таке визначення: стратегія або технологія, що застосовується для ефективнішого управління разовими або щоденними справами.

Лайфхаки можна частенько зустріти в Інтернеті, вони публікуються як текст, інфографіка, зображення або відеоконтент. Прості поради допомагають економити час, гроші та спрощують вирішення повсякденних побутових і робочих завдань, пише Вікіпедія.

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