Як позбутися слимаків: топ-5 креативних рішень для садівників

Зупинити слимаків можна не дуже складно, всього лиш за допомогою п'яти простих методів.

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Позбутися слимаків можна легкими методами / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Слимаки, безумовно, не найулюбленіші відвідувачі саду. Вони сіють хаос як на поживні овочі, так і на красиві декоративні рослини, тому наші дорогоцінні культури знаходяться під загрозою.

Главред зібрав топ-5 методів від експертів The English Garden, щоб дізнатися, як позбутися слимаків у вашому саду та вжити заходів, щоб захистити свої рослини від поїдання.

1. Розмістіть неприємні рослини в саду

М’який метод позбавлення від слимаків – використовувати рослини, які відлякують їх і діють як природний пестицид. Таким чином ви зможете утримувати слимаків на відстані без хімікатів. Існує багато декоративних рослин, які слимаки та равлики вважають за краще не їсти.

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Які рослини відлякують слимаків?

Астранція

Полин

Рута

Фенхель

Аніс

Розмарин

Яка користь від слимаків? Як відомо, в березні 2022 року було вирішено, що RHS (королівське садівниче товариство) більше не класифікуватиме слимаків як шкідників, оскільки вони дійсно допомагають переробляти мертве листя та інше садове сміття. Ба більше, досвідчені садівники не рекомендують давити слимаків прямо на грядках. Їх нутрощі — це чистий білок, який може привабити інших шкідників до насаджень.

2. Створіть слизький бар'єр

Обприскування аерозольного балону WD40 зовні горщиків з рослинами зробить поверхню надто слизькою, щоб слимаки могли на ній знаходитись, що ефективно захистить ваші рослини в контейнерах.

3. Кавова гуща

Не секрет, що саме запах кави перебиває природний аромат рослин, чим відлякує слимаків і перешкоджає їм потрапити в сад. Можна розсипати кавову гущу там, де вже були сліди слимаків.

4. Внесення нематодів в ґрунт

Нематоди — мікроорганізми, що живуть у ґрунті, які є паразитами для слимаків. Експерти радять змішати їх з водою та нанести на ґрунт. Однак варто зважати, що температура ґрунту перевищує 5C, оскільки обробка повинна бути ефективною.

5. Еко-метод від слимаків

Залиште роль знищення слимаків природі. Не секрет, що вони перебувають на нижньому кінці харчового ланцюга, тому нещасна доля слимака полягає в тому, щоб забезпечити їжею м’ясоїдних хижаків. Птахи і їжаки, які стануть частими відвідувачами саду, однозначно зменшать популяцію цих незваних гостей.

До речі, експерт також дав кілька природних порад, як позбутись від жуків без хімії. Існує кілька природних пестицидів, якими клянуться деякі садівники.

Топ-садівник попередив і про інших прихованих шкідників. А саме, про особливого жука, якого слід остерігатися.

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