Як часто можна ходити в сауну: що буде з тілом і нервами після парної

Після напруженого робочого дня хочеться відпочити. Багато хто воліє проводити час у сауні. Адже тут можна розслабитися і зняти стрес.

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Як часто можна ходити в сауну / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу Dr. Berg

Ви дізнаєтеся:

Рекомендовану кількість походів у лазню

Чи можна щодня ходити в сауну?

Чому потрібно регулярно ходити в сауну?

Відвідування парної позитивно впливає на здоров'я. Але якщо перестаратися, то є ризик нашкодити своєму організму. Банні процедури тренують серцевий м'яз і всю серцево-судинну систему в цілому, зменшують рівень нервового напруження, прогрівають суглоби, підвищують імунітет і витривалість, а також благотворно впливають на стан шкіри. Для позитивного ефекту потрібно вибрати таку частоту відвідувань, яка дасть вам змогу почуватися ідеально. Главред дізнався про рекомендовану кількість походів у лазню.

Автор Youtube-каналу Dr. Berg також розповів, що буде, якщо відвідувати сауну регулярно протягом 14 днів.

Є люди, які після першого відвідування готові ходити паритися хоч щодня. Адже після сауни відчуваєш себе окриленим - настрій піднімається, самопочуття поліпшується. Це стосується і людей, які використовують лазню для схуднення, оскільки хочеться отримати результат максимально швидко. Однак не варто частуватися. До всього потрібно підходити з розумом!

Чи можна щодня ходити в сауну?

Щоб досягти максимального терапевтичного ефекту від банних процедур, необхідно знати, скільки разів на тиждень можна ходити в сауну:

Для новачків оптимальна частота походів у парну становить 1 раз на 7-10 днів. Тривалість однієї процедури 5-7 хвилин. Таких підходів може бути 3-4. Навіть якщо можете витримати більше, для початку цього буде достатньо.

Якщо ви використовуєте лазню для косметичних процедур, можна ходити кілька разів на тиждень. Але знову-таки, починайте поступово.

Тим, хто страждає на захворювання легенів і серцево-судинної системи, рекомендується ходити в сауну 1 раз на 14 днів. Але не всі діагнози дають змогу в принципі відвідувати парилку, тому тут необхідна рекомендація вашого сімейного лікаря.

Банщики з досвідом можуть відвідувати баню до 4 разів на тиждень. Тут уже потрібен досвід і натренований організм. Але перебування в парильні варто обмежити 3 хвилинами за підхід.

Одним із важливих чинників є регулярність. Бо якщо ви ходитимете спочатку раз на тиждень, потім раз на півроку, потім раз на місяць - особливого результату не буде. Звичайно, це не шкідливо, але для позитивного впливу на організм цього буде недостатньо.

Чому потрібно регулярно ходити в сауну?

У лазню приходять заради парилки, банщики тут відпочивають, відключаються від повсякденного життя, отримують насолоду, зокрема величезну користь:

прискорюється процес регенерації клітин;

організм швидко відновлюється;

проходить втома;

вдається психологічно відпочити, заспокоїти свої нерви;

очищається система кровопостачання;

розширюються пори шкіри, внаслідок чого токсини з легкістю виходять з організму;

м'язи розслабляються.

Від банних заходів імунна система міцнішає, протистоїть усіляким недугам, застудним захворюванням.

Дивіться відео блогера про те, що буде, якщо відвідувати сауну регулярно протягом 14 днів.

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Що таке сауна Сауна - фінська лазня з гарячим сухим повітрям. Являє собою невелике спеціальне приміщення або споруду для випробування сухих і вологих відчуттів. Від пари та високих температур купальники пітніють. Сауни можна розділити на два основні типи: звичайні сауни, в яких зігрівають повітря, та інфрачервоні сауни. Інфрачервоні сауни можуть використовувати різні матеріали в області нагріву, такі як деревне вугілля, активні вуглецеві волокна та інші матеріали. Більшість саун мають електричні печі кам'янки, які створюють температурний режим. Саме тому основна відмінність між лазнею і сауною - вологість і температура: у лазні для парилки хлюпають воду на каміння, і виходить волога пара, а фінська сауна за допомогою кам'янки видає суху пару.

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