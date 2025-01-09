З легким паром: у чому користь лазні для жінок

Кожна жінка, яка хоч раз сходила в лазню, навряд чи забуде те відчуття легкості та безтурботності, яке з'являється після завершення процедур паріння.

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Як правильно паритися в лазні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У чому користь лазні для жінок

Як лазня впливає на зморшки

Чи може лазня завдати шкоди жінці

Гладка рівна шкіра, м'яке блискуче волосся, міцний сон - це лише очевидні поверхневі наслідки відвідування лазні жінкою. Причому, йдеться саме про класичну лазню або фінську сауну, а не про СПА-комплекси, які, безсумнівно, теж корисні, але вже іншими ефектами. Главред розповідає, у чому саме полягає користь лазні для жінок.

Автор YouTube-каналу "DreamBodyClub - фітнес з Оксаною Новожиловою" також розповів, чим корисна лазня для жінок

У чому користь лазні для жінок

Перш за все, лазня чинить видимий косметичний вплив на шкіру всього тіла. Високі температури в парній прискорюють обмін речовин, кров в організмі починає циркулювати швидше, завдяки чому розширюються і насичуються киснем навіть найдрібніші судини, які і доставляють поживні речовини в шкіру зсередини.

Розгладжуються дрібні зморшки на обличчі за рахунок вироблення під час банних процедур еластину. За регулярного відвідування лазні створюється накопичувальний ефект, коли тонус шкіри підтримується навіть за тривалих перерв.

Ще одна користь лазні для жінок у тому, що лазневі процедури сприяють зменшенню набряків і зниженню ваги. Це відбувається за рахунок прискорення обміну речовин і посиленого потовиділення. Спочатку з організму виводиться зайва рідина, а потім доходить черга і до жирів. Додаткового ефекту можна досягти при використанні віника. Також для схуднення дуже корисні контрастні процедури, для яких лазня підходить якнайкраще.

За допомогою віника також можна звільнити шкіру від відмерлих клітин, що сприяє оновленню й омолодженню шкіри. А якщо додатково до паріння віником додати використання різних масок і скрабів, то результати будуть просто чарівними.

Зниження кількості висипань на шкірі, профілактика запалень. Ці процеси пов'язані з нагріванням тіла майже до 39 градусів, коли багато хвороботворних бактерій на поверхні шкіри і в порах просто гинуть. Крім того, позбавленню від прищів сприяє розширення пор і виведення токсинів.

Баня також розслабляє і заспокоює нервову систему, знімає емоційне напруження на фізичному рівні: зникають спазми м'язів, поліпшується кровообіг, нормалізується робота внутрішніх органів.

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Шкоду лазня приносить тільки в тому разі, якщо жінка нехтує елементарними правилами відвідування парної, ігноруючи особливості свого організму. Так, у лазню з обережністю варто відвідувати вагітним жінкам, особливо на ранніх термінах. Небажано відвідувати лазню і під час критичних днів. А ось у період годування помірні лазневі процедури можуть, з одного боку, слугувати профілактикою застою молока, а з іншого - посилювати лактацію.

Звісно, лазня не скасовує ні походів до косметолога, ні використання кремів і масок, проте її вплив на жіночий організм складно переоцінити. Утім, перевіряйте це на практиці та будьте красивими, стрункими і спокійними!

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Що таке сауна Сауна - фінська лазня з гарячим сухим повітрям. Являє собою невелике спеціальне приміщення або споруду для випробування сухих і вологих відчуттів. Від пари та високих температур купальники пітніють. Сауни можна розділити на два основні типи: звичайні сауни, в яких зігрівають повітря, та інфрачервоні сауни. Інфрачервоні сауни можуть використовувати різні матеріали в області нагріву, такі як деревне вугілля, активні вуглецеві волокна та інші матеріали. Більшість саун мають електричні печі кам'янки, які створюють температурний режим. Саме тому основна відмінність між лазнею і сауною - вологість і температура: у лазні для парилки хлюпають воду на каміння, і виходить волога пара, а фінська сауна за допомогою кам'янки видає суху пару.

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