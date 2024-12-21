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Як вибрати шапку для сауни: який матеріал кращий, як доглядати за нею

Віталій Кірсанов
21 грудня 2024, 03:00
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Під час вибору шапки для сауни на першому місці має бути якість і функціональність, а не зовнішні риси.
сауна, капелюх
Як вибрати шапку для сауни / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналів jarparcom і RITM OKB ZAO

Ви дізнаєтеся:

  • Для чого потрібна шапочка в сауні
  • Матеріал - основний критерій для правильного вибору
  • Як доглядати за виробом

Для багатьох людей найкращий вид відпочинку - це відвідування сауни. У парильні людина очищає свій організм від токсинів, в організмі поліпшується кровообіг і обмін речовин. Але крім користі сауна може принести і шкоду. Особливо якщо підготуватися до її відвідування неправильно. Наприклад, не вкрити голову. Шапка для сауни - один з найважливіших і найнеобхідніших аксесуарів, від якості та надійності якого залежить самопочуття людини і її стан здоров'я після процедур у парній.

Як вибрати шапку для сауни, на що звернути увагу і як за нею доглядати - читайте в матеріалі Главреда.

Автор YouTube-каналу "Небесный особняк" коротко розповів, для чого потрібно брати з собою в сауну шапку.

Сучасний ринок шапок для сауни і лазні настільки різноманітний, що підібрати стильну і якісну модель буде нескладно. Ось тільки в цьому питанні на першому місці має бути якість і функціональність, а не зовнішні риси. Тому що головне призначення такого головного убору - захищати.

Для чого потрібна шапочка в сауні?

  • Щоб уберегти голову від перегріву;
  • Щоб захистити волосся від пересихання і попередити його ламкість;
  • Щоб заховати вуха, які дуже легко "ошпарити" при високих температурах.

Такий головний убір необхідний для того, щоб створити своєрідний "ефект термоса", тобто забезпечити голові постійну температуру. Це дасть змогу почуватися в умовах парилки максимально комфортно і не боятися термічного удару.

Дивіться відео про те, навіщо потрібна шапка в сауні

Матеріал - основний критерій для правильного вибору

Виходячи з призначення шапки, її потрібно купити з правильного матеріалу. Сучасні виробники випускають такі моделі з фетру, льону, бавовни і повсті.

1 Великою популярністю користуються повстяні якісні шапки для лазні. Тому що повсть - тканина, створена з натуральної вовни. Вона товста, щільна і натуральна. Головні убори для парилки з цього матеріалу створюють шляхом валяння - сухого або мокрого. У кожному з цих випадків виріб виходить пористим, тобто дихаючим, і з відмінними теплоізоляційними властивостями. Крім цього, банні м'які шапки з натуральної повсті дуже легкі, незважаючи на свою досить об'ємну форму. А тому вони комфортно "сидять" на голові та надійно захищають її від перегріву.

2. також користуються попитом жіночі махрові шапки для сауни та лазні. Їх виробляють із натуральної бавовняної сировини й обов'язково використовують безпечні барвники для тканини. Такі вироби вирізняються прекрасною гігроскопічністю, повітропроникністю і хорошими теплоізоляційними характеристиками. Крім цього, вони мають делікатніший і акуратніший вигляд на жіночій голові, ніж грубі шапки з повсті для сауни і лазні.

3 На окрему увагу заслуговують вироби з фетру. Це полегшена версія повстяного головного убору. Але якість фетрової моделі безпосередньо залежить від якості використаної для її виробництва сировини. Хорошими характеристиками вирізняються фетрові чоловічі та жіночі шапки для лазні з вовни мериносів, а також з козячої вовни.

Як доглядати за шапкою?

Щоб ваша шапочка служила довго і надійно, слід дотримуватися кількох простих правил:

  1. Ніколи не кидати вологий виріб у зім'ятому вигляді. По-перше, він може набути неприємного запаху. По-друге, якщо це повсть або фетр, головний убір втратить свою форму. Усе тому, що вовняний матеріал дуже пластичний і, набравши вологи, він набуде тієї форми, в якій ви його залишите.
  2. З першого правила виходить друге - сушити виріб слід у вертикальному положенні. Якщо у вас модель з вушками - поставте її на банку або вазу. У такий спосіб найкраще сушити модель будь-якого розміру. Якщо ж дуже не хочеться шукати "підставку" і у вас просто дзвіночок зі щільної грубої тканини - можна залишити виріб на столі в положенні "стоячи". Але стежте, щоб шапка не надто дала усадку - це залежить від особливостей використаної вовни та її щільності.
  3. Нарешті, важливо правильно прати такі шапки. Не можна робити цього в гарячій воді і не варто занадто терти. Краще в теплій воді злегка "промити" головний убір з милом або будь-яким мийним засобом. Не викручувати - тільки злегка віджати в рушник. І обов'язково надати виробу первісного вигляду. Для цього можна надіти на голову і розправити. Потім зняти і відправити на сушку - на банку або вазу.

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Що таке сауна

Сауна - фінська лазня з гарячим сухим повітрям. Являє собою невелике спеціальне приміщення або споруду для випробування сухих і вологих відчуттів. Від пари та високих температур купальники пітніють. Сауни можна розділити на два основні типи: звичайні сауни, в яких зігрівають повітря, та інфрачервоні сауни. Інфрачервоні сауни можуть використовувати різні матеріали в області нагріву, такі як деревне вугілля, активні вуглецеві волокна та інші матеріали. Більшість саун мають електричні печі кам'янки, які створюють температурний режим. Саме тому основна відмінність між лазнею і сауною - вологість і температура: у лазні для парилки хлюпають воду на каміння, і виходить волога пара, а фінська сауна за допомогою кам'янки видає суху пару.

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