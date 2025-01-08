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IQ-тест для найрозумніших: знайдіть автомобіль у магазині за 5 секунд

Віталій Кірсанов
8 січня 2025, 18:27
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Регулярне розв'язання головоломок перешкоджає зниженню когнітивних здібностей у літньому віці.
IQ-тест для найрозумніших: знайдіть автомобіль у магазині за 5 секунд
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки - одні з найкращих гімнастик для мозку, якими можна насолоджуватися під час дозвілля. Вони розвивають навички критичного мислення та концентрацію, пише Jagranjosh.

У цій головоломці представлена сцена в супермаркеті. Мама з двома дітьми купує продукти в супермаркеті. На очах у всіх зображений автомобіль. Чи зможете ви знайти його за 5 секунд?

Ваш час починається просто зараз!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ця головоломка перевірить вашу спостережливість і кмітливість.

З першого погляду виявити захований автомобіль буде непросто.

Уважно вивчіть зображення. Ви помітили захований автомобіль?

Спробуйте розглянути зображення під різними кутами.

Скільки з вас помітили захований автомобіль за 5 секунд?

Вітаємо читачів, які розв'язали головоломку, у вас найгостріші очі та розум.

А тепер давайте перевіримо відповідь, подану нижче.

Машину можна побачити на одному з бакалійних товарів. Він обведений кружком.

головоломка
Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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