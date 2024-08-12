І підвіконня знову біле: унікальний засіб, як повернути колишній колір поверхні

Вибирати білий колір для підвіконня – доволі ризикований хід, адже є багато шансів, що з часом воно покриється брудними плямами і втратить первозданну білизну.

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Простий спосіб, як зробити підвіконня знову білим / колаж: Главред, фото: pixabay, Getty Images

Згодом, частіше за все, "прикрасами" для білої поверхні стануть сірий наліт пилу та іржаві розводи, що залишилися від квіткових горщиків.

Експертка з сайту Real simple Мері Марлоу Леверетт має понад чотири десятиліття досвіду та понад 20 років пише та консультує, ділячись своїми знаннями щодо ефективного ведення домашнього господарства, методів видалення плям і збереження текстилю.

Вона розповіла про чудові універсальні засоби для чищення різноманітних поверхонь, що допомагають видалити жир і бруд.

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За її словами, експериментів з покупними хімічними засобами можна з легкістю уникнути. Існує один унікальний народний метод, який неодноразово доводив свою ефективність.

Знадобляться лише два препарати – звичайна сода та перекис водню.

Змішати ці складові необхідно до утворення кашки, консистенція якої має бути схожа на сметану.

Після цього засіб, що вийшов, треба нанести на підвіконня і залишити хвилин на 10, щоб він подіяв. Далі - протерти підвіконня губкою і змити залишки пасти та бруду водою.

Цей лайфхак – справжня знахідка для господинь, адже він працює не гірше за розрекламовану побутову хімію. Однак має чудову перевагу – у цьому випадку відсутній неприємний запах.

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