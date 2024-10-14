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Фокусник із TikTok "читає думки" людей: його фішку ніхто не може зрозуміти

Сергій Кущ
14 жовтня 2024, 15:29
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Шанувальники божеволіють від трюку майстра, називаючи його "приголомшливим екстрасенсом".
Фокусник із TikTok "читає думки" людей: його фішку ніхто не може зрозуміти
Фокусник із TikTok "читає думки" людей: його фішку ніхто не може зрозуміти / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Фокусник із TikTok приголомшив користувачів соціальних мереж своїм картковим фокусом, який, здається, читає їхні думки.

Чарівник викликав справжній ажіотаж, оскільки він, здається, вловлює думки тих, хто дивиться на нього з дому. Його відео набирають сотні тисяч переглядів, а його спритність рук просто заворожує. Він розкладає п'ять карт і пропонує глядачам вибрати одну; якщо вона зникне до кінця фокусу, значить, він "прочитав ваші думки".

Фокусник здивував користувачів мережі
Фокусник здивував користувачів мережі / Фото: скріншот із відео

Виклавши короля пік, королеву бубен, валета черв'яків, короля бубен і королеву черв'яків, він прибирає карту, яку вважає обраною, і бам - рука, що залишилася, зовсім інша. Шанувальники божеволіють від трюку, називаючи блогера "приголомшливим екстрасенсом", якого неможливо перехитрити.

відео дня

Один спантеличений користувач написав: "Я намагався обдурити його, щоразу вибираючи різні карти... але він щоразу знав! Приголомшливий екстрасенс, за ним варто піти!".

Інший же, був явно ошелешений майстерністю фокусника: "Фантастична робота. Я вибирав свої карти... щоразу, і ви мали рацію! Як ви це зробили?"

Деякі проникливі глядачі не були обдурені фокусом і звернули увагу на хитрість рук @alakazammagicshop у TikTok, а один із користувачів написав: "K піки K бубни Q черви J черви Q трефи... потім ви показуєте зовсім інші карти".

Інший відповів, запропонувавши можливе пояснення: "Він перевертає карти, коли перевертає їх... на іншому кінці карт інший символ".

Дивіться відео фокусника, у якому він "читає думки людей":

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