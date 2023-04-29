Дівчина використовує тканину замість туалетного паперу: вона пояснила свій дивний вибір

Вона зберігає свої багаторазові серветки над унітазом, а при забрудненні пере їх в пральній машині.

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Дівчина не користується туалетним папером / скріншот з відео

Жінка викликала дискусію в мережі, зізнавшись, що не користується туалетним папером - замість неї вона вважає за краще використовувати багаторазову тканину.

Мама двох дітей Кара відома в TikTok розповіла, як близько року тому перейшла на багаторазову тканину разом з біде, вважаючи за краще її традиційному туалетному папері, пише Mirror.

"Я хочу показати вам, хлопці, як виглядає наша установка. Це наша ванна кімната. Як ви можете бачити, вона не сильно відрізняється від звичайної ванної кімнати. У нас є туалетний папір для гостей, і іноді ми також ним користуємось. Просто залежить від дня", - поділилася вона

відео дня

Вона зберігає свої багаторазові серветки над унітазом, а при забрудненні пере їх в пральній машині.

"У нас є мокрий мішок прямо поруч з туалетом, в який ви кладете використані ганчірки. Ми миємо їх окремо від білизни і гарячою водою. Ось і все", - заявила вона.

Однак не всі згодні з її "унікальним" поглядом на туалетний папір, деякі користувачі мережі засудили його як "негігієнічний" і "огидний".

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що підліток, оголошений мертвим, почав рухатися, коли його розбита серцем сім'я прощалася з ним. 16-річний Семмі Берко з Техасу подолав скеледром у своєму місцевому спортзалі, діставшись до вершини, але раптово втратив свідомість. Хлопчика на мотузці спустили вниз і протягом двох годин намагалися врятувати. В результаті його визнали мертвим.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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