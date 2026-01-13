Рус
"Чиєсь дитинство залишилося тут": подружжя приголомшило Мережу знахідками на горищі

Віталій Кірсанов
13 січня 2026, 14:11
Горище виявилося буквально усипаним предметами з минулого, немов хтось раптово покинув будинок, залишивши за собою фрагменти цілого життя.
Подружжя вражене тим, що десятиліттями зберігалося на їхньому горищі
Подружжя вражене тим, що десятиліттями зберігалося на їхньому горищі / колаж: Главред, фото: TikTok

Коротко:

  • Першим предметом, що привернув увагу, став дитячий металевий стілець
  • Серед інших знахідок виявилися гітара без струн і годинник

Подружжя, яке займалося ремонтом свого вікторіанського будинку, було вражене тим, що виявило на горищі, куди вони піднялися вперше з моменту покупки житла.

Розі та Бен, яким трохи більше двадцяти років, живуть у торцевому будинку в ряду терасної забудови і активно документують процес ремонту в соцмережах. За їхніми словами, горище виявилося буквально усипане предметами з минулого, немов хтось раптово покинув будинок, залишивши за собою фрагменти цілого життя. Знахідками подружжя поділилося в одному зі своїх відео в TikTok.

"Ми нарешті піднялися на горище і побачили все це розкиданим по підлозі", - написали вони під серією фотографій. Пара запропонувала підписникам уявити, яку з знахідок вони б залишили собі.

Першим предметом, що привернув увагу, став дитячий металевий стілець з поролоновою оббивкою, покритою цвіллю.

"Чиєсь дитинство залишилося тут", - зазначили Розі і Бен. Поруч лежав старий щоденник, исписаний плітками і нотатками, що належав, як з'ясувалося, колишній мешканці будинку на ім'я Кейт.

Молоді господарі будинку навіть поцікавилися в аудиторії, чи варто читати його далі.

Серед інших знахідок виявилися акустична гітара без струн, годинник під скляним куполом, срібне кольє у формі серця в подарунковій коробці і білий клатч з квітковим візерунком. Пара припустила, що прикраси могли бути пов'язані з якоюсь важливою подією з минулого.

Особливо Розі і Бен порадували два келихи для коньяку Martell, їх вони відразу вирішили залишити собі. Також на горищі знайшлися чайник, дзеркало в квітковій рамі і плитка для ванної, яку господарі жартома назвали "дуже в стилі 80-х". Завершувала список знахідок книга - роман "Пристань Ханни", виданий в 1989 році.

Історія швидко викликала відгук в Мережі. Багато хто зізнався, що знахідки нагадали їм будинки бабусь і дідусів і викликали ностальгію. Інші наполегливо просили поділитися вмістом щоденника.

"Салонна гітара. Варто почистити і замінити струни, у мене самої така є, врешті-решт передам своїй племінниці"; "Я раніше возився з цим годинником і постійно потрапляв у великі неприємності"; "У мене такий самий годинник на туалетному столику, я успадкувала його від свекрухи", - написали користувачі.

ремонт цікаві новини
