Збирав по деталях 30 років: українець відреставрував 85-річне BMW

На реставрацію автомобіля закарпатець витратив 30 років / suspilne.media

Житель міста Берегово у Закарпатській області Янош Шепа самостійно відреставрував автомобіль BMW, якому 85 років.

Чоловік називає автомобіль своєю "казковою машиною" і розповідає, що витратив на її відновлення три десятиліття, повідомляє "Суспільне".

"Вона для мене, як казкова машина. Я її збирав упродовж 30 років. Машина була в коробках: двигун окремо, тут обшивки не було. Два дзеркала, два малі поворотники – це з Англії. Гальмівні манжети з Аргентини", – зазначив Янош Шепа.

Це не єдина річ з історією у колекції закарпатця. Чоловік збирає і реставрує старовинні речі. Так, у нього є голландський велосипед фірми "Ariane", якому 31 рік. За словами чоловіка, це один з улюблених велосипедів голландської королеви.

Зараз Янош Шепа займається реставрацією ще одного велосипеда, який був створений у Будапешті у 1930-х роках.

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