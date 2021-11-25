У Львові чоловік обшив килимами свій "Жигуль" та став місцевою знаменитістю

Городяни та туристи фотографують авто як пам'ятку.
У Львові 30-річний блогер Тарас Іващишин оббив килимами свій автомобіль, щоб підняти настрій перехожим та водіям. Зазначається, що килими для незвичайного "тюнінгу" хлопець збирав в селі в діда та його сусідів.
"Жигулі" вже стали легендою міста. Автомобіль користується шаленою популярністю як у місцевих, так і у туристів. Деякі навіть напрошуються на екскурсію на цій машині. За словами хлопця, автомобіль він купив за 400 доларів, а ось Тюнінг – безплатний, говориться у сюжеті ТСН.
У машині тепло, окрім грубки, гріє оббивка. Автомобілісти їй поступаються дорогою, а ось поліція іноді зупиняє. Паркує свій незвичайний автомобіль блогер теж тільки на килимі. Іноді Тарас ще й сам вбирається в килим.
Детальніше про килимовий тюнінг дивіться в сюжеті:
Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Нововведення охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості і класифікація доріг. Торкнуться нововведення і велосипедистів, які розширили їх права на дорозі.
В Україні тим часом продовжують розширювати мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 236 комплексів.
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