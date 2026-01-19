Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Гороскоп

Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно

Віталій Кірсанов
19 січня 2026, 13:06
43
Ідея переродження базується на духовному уявленні про те, що після завершення одного життя починається інше.
Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно
Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Про людей, народжених у березні та червні
  • Про людей, народжених у жовтні та грудні

Астрологія і нумерологія відзначають, що є місяці народження, які частіше за інші вказують на досвід минулих життів. Про це пише Главред з посиланням на журнал Parade.

Ідея переродження заснована на духовному уявленні про те, що після завершення одного життя починається інше, а душа проходить цикл трансформації через смерть і нове народження. Однак не всі душі проходили цей шлях багаторазово. Вважається, що люди, народжені в певні місяці, мають особливо тісний зв'язок зі своїми минулими втіленнями і несуть їх відбиток у поточному житті.

відео дня

Березень

Ті, у кого місяць народження березень, часто сприймаються як носії древньої мудрості. Зв'язок з Рибами і Овном наділяє вас поєднанням тонкої чутливості і життєвої сили. Енергія Риб дає глибоку інтуїцію і здатність відчувати більше, ніж прийнято пояснювати логікою, немов пам'ять душі тягнеться з інших епох і реальностей. У снах можуть проявлятися образи або відчуття, пов'язані з минулими втіленнями. Протягом життя ви регулярно стикаєтеся з символами і знаками, що допомагають об'єднати накопичений досвід. При цьому енергія Овна утримує фокус на призначенні, спонукаючи діяти рішуче і впевнено. Ваша внутрішня сила спирається на уроки, отримані задовго до цього життя.

Червень

Люди, народжені в червні, нерідко повертаються знову і знову через тягу до різноманітності життєвого досвіду. Зв'язок з Близнюками і Раком робить вашу душу одночасно цікавою і глибокою. Близнюки всередині вас прагнуть прожити якомога більше різних сценаріїв, адже кожне життя несе унікальні випробування і відкриття. Можливість бути кимось зовсім іншим в іншій епосі здається особливо привабливою. Однак вплив Рака додає осмисленості цьому процесу. Усередині вас живе розуміння, що повернення – це не тільки інтерес, але і робота з пам'яттю душі. Саме прагнення знову доторкнутися до власного минулого і відновити втрачені зв'язки штовхає вас до чергового втілення.

Жовтень

Якщо ви народилися в жовтні, відчуття, що це не перший ваш візит у цей світ, могло супроводжувати вас з ранніх років. Поєднання Терезів і Скорпіона формує внутрішню зрілість, яка часто дивує оточуючих. Навіть у дитинстві ви могли сприйматися як людина з глибоким розумінням життя. Зовнішня м'якість і дипломатичність Терезів поєднуються з інтенсивною, кармічною енергією Скорпіона, вказуючи на багатий духовний багаж. Ваша душа несе знання, накопичені за межами поточного віку. Одним з ключових завдань цього життя стає робота з минулою кармою. Довіра до внутрішнього голосу допомагає вам інтуїтивно розуміти, які кроки необхідні для її трансформації.

Грудень

Народжені в грудні несуть в собі відчуття незавершеного шляху. Енергії Стрільця і Козерога говорять про душу, яка вже не раз поверталася, прагнучи до нових горизонтів і серйозних завдань. Стрілець всередині вас прагне духовних відкриттів і розширення меж, а минулі життя могли бути насичені пошуками сенсу, рухом і важливими відкриттями. У той же час вплив Козерога вказує на зіткнення з жорсткими структурами, правилами і авторитетами. Ймовірно, душа поверталася, щоб руйнувати застарілі рамки і змінювати порядок речей. Не виключено, що в одному з втілень ви займали значущу позицію. У цьому житті поклик до лідерства і прагнення залишити помітний слід служать нагадуванням про те, що ви вже бували тут і знаєте, навіщо повернулися.

Вам може бути цікаво:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал має ознайомлювальний характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

астролог астрологи астрологія астрологічний прогноз нумерологія нумеролог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

13:21Світ
Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

12:47Світ
РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

12:05Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Последние новости

13:34

Китайський гороскоп на завтра 20 січня: Драконам - втрати, Свиням - небезпека

13:21

У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

13:06

Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно

12:55

"Пожертвувати Донбасом" заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні

12:54

Віник може притягнути проблеми: де його не можна тримати і як правильно викинути

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
12:47

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

12:08

Новий небезпечний конкурент України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

12:05

РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

12:01

"Сором": Олену Тополю шантажують через провокаційне відео нібито з коханцем

Реклама
11:59

Чому 20 січня не можна піднімати дрібні речі з підлоги: яке церковне свято

11:55

Може запускатись з літаків: в ГУР розповіли про новий небезпечний дрон РФ

11:51

Ворог просунувся у Покровську та ще біля двох ключових міст: свіжі карти DeepState

11:35

68-річна Ірина Дерюгіна заговорила про третій шлюб: "Я сказала"

11:05

Трамп зробив гучну заяву про російську загрозу в Гренландії та звинуватив Данію

10:55

По 20 годин без світла: відомо, коли графіки відключення стануть ще жорсткішимиВидео

10:41

Під прицілом ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6: експерт сказав, чи витримає Київ нові атаки

10:35

У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

10:28

Собака розбудив господиню о 4:30 ранку: зрозумівши причину, вона не повірила своїм очам

10:10

Відключення світла в Україні - графіки на 19 січня (оновлюється)

10:08

Путіністку Доліну примусово виселяють: зібралися пристави і поліція

Реклама
10:02

Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочерговоФото

09:54

"Ти - бродяга": Тіна Кароль потрапила в гучний публічний скандал

09:46

Гренландія - відмичка до розпаду НАТОмнение

09:34

Історія, що вразила світ: телеканал 2+2 покаже воєнну драму "Живий" про подвиг спецпризначенця ГУР

09:29

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по УкраїніФото

09:19

РФ завдала удару по Дніпру та Запоріжжю: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуруФотоВидео

09:00

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

08:53

Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 січня (оновлюється)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Гороскоп на завтра 20 січня: Терезам - зрив планів, Левам - сварка

07:37

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуруФото

07:16

"Слабкість" Європи і стратегічні інтереси: у США пояснили бажання отримати Гренландію

06:41

Провал у комунікації: у Києві де-факто скасували комендантську годинумнение

05:55

"За любов": Королева перестала приховувати почуття до Ніколаєва через 25 років

04:41

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

03:34

Що означає слово "хот-дог" і до чого там такси: поставлено крапку в питанніВидео

02:55

Паніка через "секрети NASA": чи правда, що на Землю чекає відключення гравітації

02:19

Як розпізнати заздрість за секунди: експерти розкрили ключові ознаки

02:06

Не лише Покровськ: у Генштабі розповіли, де ворог намагався прорвати оборону

Реклама
01:30

Часу даремно не гаяв: ексчоловік Ніколь Кідман з'їхався з коханкою

01:09

Авторитет Путіна посипався: WP пояснило, що остаточно підірвало імідж диктатора

01:00

Світло на Львівщині вимикатимуть по 2-4 рази на добу: графіки на 19 січня

00:08

Більше клопоту, ніж вигоди: які речі в секонд-хенді краще обійти стороною

18 января, воскресенье
23:41

Переможець "Голосу країни" опинився в лікарні - що сталося

23:34

Як Трамп перевставновлює "операційну систему" планетимнение

23:22

Понад 16 годин без електроенергії: українцям назвали нові графіки відключень

23:07

Національний відбір на Євробачення-2026: хто переможе

22:53

Умєров розкрив перші подробиці переговорів у США: про що домовилися

22:45

Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січняФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти