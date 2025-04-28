Не можна сваритися та лихословити: яке церковне свято і день ангела 29 квітня

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 29 квітня
- Народні традиції та прикмети
- Що можна і не можна робити 29 квітня
За новим церковним календарем в Україні 29 квітня церква вшановує дев'ять мучеників Кизицьких і святителя Василя - єпископа Захолмського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 29 квітня
Святі мученики Кизичні жили в регіоні Мізія в місті Кизик під час переслідування християн. Святі відкрито проповідували християнство, незважаючи на загрозу бути схопленими. Їх було заарештовано і страчено. Коли гоніння припинилися, їхні мощі перепоховали.
Святитель Василь Острозький був зразковим ченцем. Його ще називають Василем Захолмським, оскільки він очолив Захолмську митрополію, був архімандритом монастиря в Тврдоші. В Острозі святитель оновив Введенську церкву, а Острозьку обитель перетворив на монастир. Василь Острозький - найшанованіший сербський святий. Його мощі зберігаються в чорногорському монастирі Острог. Мощі святого прославилися своєю чудотворною силою.
Народні традиції та прикмети
В Україні триває Провідний тиждень - період поминання померлих родичів і близьких. Для українців звичаї поминання мають велике значення і вельми шануються. Упорядкування могил і заупокійні молитви можуть відбуватися в різних регіонах у різні дні протягом тижня.
У народі вірять, що мерці ходять серед живих, тому їх намагалися задобрити. Люди вірили в такі прикмети 29 квітня:
- якщо небо ясне протягом дня, то літо буде теплим і вологим;
- якщо почути грім, то слід готуватися до затяжних дощів;
- якщо ж день сонячний і теплий - кінець травня буде дощовим.
Що не можна робити 29 квітня
Триває особливий період вшанування померлих, тому заборонено:
- сваритися і лихословити;
- говорити щось погане про померлих;
- зловживати алкоголем;
- відмовляти в допомозі.
У такі особливі дні слід допомагати іншим, бути милосердним, прагнути помиритися з усіма рідними. У народі вірять, що не можна в цей час померлих називати небіжчиками, бо їхні духи все чують.
Іменини та день ангела 29 квітня
За новоюліанським календарем в Україні 29 квітня з днем ангела вітають Василя.
Ім'я має грецьке походження, з'явилося в період перських воєн. Василь перекладається як "перський цар".
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