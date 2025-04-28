Не можна сваритися та лихословити: яке церковне свято і день ангела 29 квітня

В Україні триває Провідний тиждень - період поминання померлих родичів і близьких.

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Яке свято і день ангела 29 квітня / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 29 квітня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 29 квітня

За новим церковним календарем в Україні 29 квітня церква вшановує дев'ять мучеників Кизицьких і святителя Василя - єпископа Захолмського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 29 квітня

Святі мученики Кизичні жили в регіоні Мізія в місті Кизик під час переслідування християн. Святі відкрито проповідували християнство, незважаючи на загрозу бути схопленими. Їх було заарештовано і страчено. Коли гоніння припинилися, їхні мощі перепоховали.

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Святитель Василь Острозький був зразковим ченцем. Його ще називають Василем Захолмським, оскільки він очолив Захолмську митрополію, був архімандритом монастиря в Тврдоші. В Острозі святитель оновив Введенську церкву, а Острозьку обитель перетворив на монастир. Василь Острозький - найшанованіший сербський святий. Його мощі зберігаються в чорногорському монастирі Острог. Мощі святого прославилися своєю чудотворною силою.

Народні традиції та прикмети

В Україні триває Провідний тиждень - період поминання померлих родичів і близьких. Для українців звичаї поминання мають велике значення і вельми шануються. Упорядкування могил і заупокійні молитви можуть відбуватися в різних регіонах у різні дні протягом тижня.

У народі вірять, що мерці ходять серед живих, тому їх намагалися задобрити. Люди вірили в такі прикмети 29 квітня:

якщо небо ясне протягом дня, то літо буде теплим і вологим;

якщо почути грім, то слід готуватися до затяжних дощів;

якщо ж день сонячний і теплий - кінець травня буде дощовим.

Що не можна робити 29 квітня

Триває особливий період вшанування померлих, тому заборонено:

сваритися і лихословити;

говорити щось погане про померлих;

зловживати алкоголем;

відмовляти в допомозі.

У такі особливі дні слід допомагати іншим, бути милосердним, прагнути помиритися з усіма рідними. У народі вірять, що не можна в цей час померлих називати небіжчиками, бо їхні духи все чують.

Іменини та день ангела 29 квітня

За новоюліанським календарем в Україні 29 квітня з днем ангела вітають Василя.

Ім'я має грецьке походження, з'явилося в період перських воєн. Василь перекладається як "перський цар".

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