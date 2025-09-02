Чому 3 вересня не можна сваритися і злословити: яке церковне свято

3 вересня не слід займатися важкою фізичною працею в полі - цей день краще присвятити домашнім справам і розвитку духовності.

https://glavred.net/holidays/pochemu-3-sentyabrya-nelzya-ssoritsya-i-zloslovit-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10694660.html Посилання скопійоване

3 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 3 вересня

Що не можна робити 3 вересня

Народні прикмети і традиції

У середу, 3 вересня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Антіма, єпископа Нікодимійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 3 вересня

Антім жив у III - на початку IV століття. Він був єпископом міста Нікодимії (нині Ізміт у Туреччині). Його служіння припало на часи жорстоких гонінь проти християн, які особливо посилилися під час правління римських імператорів Діоклетіана і Максиміана.

відео дня

Антім вирізнявся мудрістю, лагідністю і твердістю у вірі. Він втішав і підтримував християн, які зазнавали тортур і ув'язнень, надихаючи їх не відрікатися від Христа. Його проповіді навертали багатьох язичників, тому він став особливо ненависним для римської влади.

Під час чергового переслідування воїни були схоплені єпископом. Антим добровільно віддав себе в руки мучителів, щоб не наражати громаду на небезпеку. Його піддавали жорстоким тортурам, змушуючи відректися від християнства і поклонитися язичницьким богам. Але він залишався непохитним.

Зрештою, святого усікли мечем близько 303-304 року. Його мученицька смерть стала свідченням величезної духовної сили та вірності Христу.

Що не можна робити 3 вересня

Не можна роздавати зерно - у народі вірили, що порушення цього правила призводить до нестачі та труднощів у родині.

Забороняється сваритися, злословити - конфлікти можуть мати тривалі негативні наслідки.

Не слід займатися важкою фізичною працею в полі - цей день краще присвятити домашнім справам і розвитку духовності.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці на траві лежить густа роса - день буде сонячним і теплим;

вранці яскраве сонце, без хмар - чекайте на великий врожай грибів та ягід;

туман піднімається високо над землею - до сухої і теплої осені;

рано відлітають журавлі - до ранньої і холодної осені;

вранці буде хмарно, але немає дощу - восени буде багато дощів.

У народі 3 вересня називалося Антимів день Холодної Роси. Через прикмети, що на початку вересня часто випадає роса, що віщує похолодання і наближення осені.

Іменини 3 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Юхим, Василина.

Талісманом людини, народженої 3 вересня є хризопраз. Цей дорогоцінний камінь із ніжним зеленуватим відтінком здавна вважався знаком міцної дружби та надійного партнерства.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред