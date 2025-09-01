Чому 2 вересня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

2 вересня забороняється починати далекі поїздки - вони погано закінчаться.

2 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / Колаж Главред, фото: pixabay.com

У вівторок, 2 вересня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Маманта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 2 вересня

За переказами, Мамант народився в Кесарії Каппадокійській у побожній християнській родині. Батьки його зазнали гонінь за віру і померли в ув'язненні, а немовля залишилося сиротою. Дитину виховали благочестиві християни, і з юних років вона вирізнялася чистотою серця, лагідністю і незвичайною любов'ю до творіння Божого.

Досягнувши зрілого віку, Мамант відкрито визнав себе послідовником Христа. За це він зазнав переслідувань і був ув'язнений. Літописи розповідають, що в неволі він втішав інших, підкріплював вірою і навіть приручав диких звірів, які слухняно приходили до нього. Тому Маманта часто зображують із левом, що мирно сидить біля його ніг.

Незважаючи на численні тортури, святий залишався непохитним у вірі. Його мучителі не змогли зломити духу праведника, і він прийняв мученицьку смерть за Христа, увійшовши у вічність як свідок непереможної сили любові та віри.

Що не можна робити 2 вересня

Не можна різати, шити чи колоти - краще не брати до рук гострі предмети, бо є великий шанс поранитися.

Не слід відмовляти нужденним у допомозі - святий Мамонт особливо опікувався сиротами та знедоленими.

Забороняється починати далекі поїздки - вони погано закінчаться.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

туманний ранок - чекайте на вологу осінь і теплу зиму;

птахи низько літають - до дощу;

сонячний і тихий день - буде довга і тепла осінь;

ніч зоряна і тиха - чекайте сухої осені;

коти ховаються і загортаються калачиком - до швидкого похолодання.

У народі 2 вересня носило назву Мамант Пастир. Через зв'язок святого з піклуванням про тварин і природу. Часто казали: "Мамант осінь починає" - адже саме з початку вересня вже відчувається перехід від літа до прохолодних днів.

Іменини 2 вересня

Які завтра іменини: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Степан, Федір, Юліан, Ксенія.

Талісманом людини, народженої 2 вересня, є аметист. Символ мудрості та натхнення. Допомагає тримати внутрішній спокій і приймати правильні рішення.

