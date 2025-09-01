Чому 2 вересня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У вівторок, 2 вересня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Маманта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 2 вересня
За переказами, Мамант народився в Кесарії Каппадокійській у побожній християнській родині. Батьки його зазнали гонінь за віру і померли в ув'язненні, а немовля залишилося сиротою. Дитину виховали благочестиві християни, і з юних років вона вирізнялася чистотою серця, лагідністю і незвичайною любов'ю до творіння Божого.
Досягнувши зрілого віку, Мамант відкрито визнав себе послідовником Христа. За це він зазнав переслідувань і був ув'язнений. Літописи розповідають, що в неволі він втішав інших, підкріплював вірою і навіть приручав диких звірів, які слухняно приходили до нього. Тому Маманта часто зображують із левом, що мирно сидить біля його ніг.
Незважаючи на численні тортури, святий залишався непохитним у вірі. Його мучителі не змогли зломити духу праведника, і він прийняв мученицьку смерть за Христа, увійшовши у вічність як свідок непереможної сили любові та віри.
Що не можна робити 2 вересня
Не можна різати, шити чи колоти - краще не брати до рук гострі предмети, бо є великий шанс поранитися.
Не слід відмовляти нужденним у допомозі - святий Мамонт особливо опікувався сиротами та знедоленими.
Забороняється починати далекі поїздки - вони погано закінчаться.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- туманний ранок - чекайте на вологу осінь і теплу зиму;
- птахи низько літають - до дощу;
- сонячний і тихий день - буде довга і тепла осінь;
- ніч зоряна і тиха - чекайте сухої осені;
- коти ховаються і загортаються калачиком - до швидкого похолодання.
У народі 2 вересня носило назву Мамант Пастир. Через зв'язок святого з піклуванням про тварин і природу. Часто казали: "Мамант осінь починає" - адже саме з початку вересня вже відчувається перехід від літа до прохолодних днів.
Іменини 2 вересня
Які завтра іменини: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Степан, Федір, Юліан, Ксенія.
Талісманом людини, народженої 2 вересня, є аметист. Символ мудрості та натхнення. Допомагає тримати внутрішній спокій і приймати правильні рішення.
