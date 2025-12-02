Чому 3 грудня не можна починати нові справи: яке церковне свято

3 грудня забороняється починати нові справи - вони можуть затягнутися або завершитися невдало.

https://glavred.net/holidays/pochemu-3-dekabrya-nelzya-nachinat-novye-dela-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10720523.html Посилання скопійоване

Яке 3 грудня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 3 грудня

Що не можна робити 3 грудня

Народні прикмети і традиції

У середу, 3 грудня, віряни відзначають день пам'яті святого пророка Софонія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 3 грудня

Пророк походив з іудейського роду, ймовірно, зі священицького середовища. У писаннях він називає свій родовід аж до четвертого покоління, що вказує на його авторитет і приналежність до впливової родини. Більшість дослідників погоджуються, що Софонія пророкував за царювання праведного царя Іосії (приблизно 640-609 рр. до н.е.), за часів, коли Юдея переживала духовну кризу: ідолопоклонство, соціальна нерівність і моральний занепад.

відео дня

Саме його проповіді, на думку деяких богословів, могли стати одним зі стимулів до релігійної реформи Йосипа, що очистила Єрусалим від чужих культів.

Що не можна робити 3 грудня

Не можна виконувати брудну і важку хатню роботу - це може "розлютити зиму" і накликати хуртовини та невдачі.

Не слід сперечатися, з'ясовувати стосунки - привернете негаразди.

Забороняється починати нові справи - вони можуть затягнутися або завершитися невдало.

Народні прикмети і традиції на 3 грудня

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тепла погода - до м'якої зими;

хуртовина означає, що найближчі два тижні будуть сильні хуртовини;

туман 3 грудня - чекайте відлиги;

випав пухкий, легкий сніг - до сніжної, але м'якої зими.

У народі 3 грудня носило назву Софоній Зимовказ. Так у народі називали день, бо за ним визначали характер зимової погоди: морозна буде зима, м'яка чи сніжна.

Іменини 3 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Федір.

Талісманом людини, народженої 3 грудня, є циркон. Цей мінерал вважали справжнім стимулятором ясної пам'яті та гострого розуму. До того ж була віра, що циркон здатний оберігати свого власника від обману і будь-яких шахрайських хитрощів.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред