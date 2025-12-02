Чому 3 грудня не можна починати нові справи: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 3 грудня
- Що не можна робити 3 грудня
- Народні прикмети і традиції
У середу, 3 грудня, віряни відзначають день пам'яті святого пророка Софонія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 3 грудня
Пророк походив з іудейського роду, ймовірно, зі священицького середовища. У писаннях він називає свій родовід аж до четвертого покоління, що вказує на його авторитет і приналежність до впливової родини. Більшість дослідників погоджуються, що Софонія пророкував за царювання праведного царя Іосії (приблизно 640-609 рр. до н.е.), за часів, коли Юдея переживала духовну кризу: ідолопоклонство, соціальна нерівність і моральний занепад.
Саме його проповіді, на думку деяких богословів, могли стати одним зі стимулів до релігійної реформи Йосипа, що очистила Єрусалим від чужих культів.
Що не можна робити 3 грудня
- Не можна виконувати брудну і важку хатню роботу - це може "розлютити зиму" і накликати хуртовини та невдачі.
- Не слід сперечатися, з'ясовувати стосунки - привернете негаразди.
- Забороняється починати нові справи - вони можуть затягнутися або завершитися невдало.
Народні прикмети і традиції на 3 грудня
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- тепла погода - до м'якої зими;
- хуртовина означає, що найближчі два тижні будуть сильні хуртовини;
- туман 3 грудня - чекайте відлиги;
- випав пухкий, легкий сніг - до сніжної, але м'якої зими.
У народі 3 грудня носило назву Софоній Зимовказ. Так у народі називали день, бо за ним визначали характер зимової погоди: морозна буде зима, м'яка чи сніжна.
Іменини 3 грудня
Які завтра іменини: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Федір.
Талісманом людини, народженої 3 грудня, є циркон. Цей мінерал вважали справжнім стимулятором ясної пам'яті та гострого розуму. До того ж була віра, що циркон здатний оберігати свого власника від обману і будь-яких шахрайських хитрощів.
