Чому 27 вересня не можна розважатися: яке церковне свято

У суботу, 27 вересня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Калістрата і його дружини. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 27 вересня
Калістрат походив із Карфагена (Північна Африка). Його батько був християнином і виховав сина у вірі Христовій. Ставши дорослим, Калістрат вступив на військову службу в Римську імперію, але залишався вірним Господу. Він ревно молився щоночі, чим відрізнявся від своїх совоїнів-язичників.
Одного разу воїни донесли начальнику на Калістрата, що він християнин. Його привели на суд і змушували принести жертву ідолам. Він мужньо відмовився, визнавши перед усіма Ісуса Христа єдиним Богом. За це його жорстоко катували: били батогами, різали тіло, а потім зашили в мішок і кинули в море. Але Господь чудесно зберіг йому життя: мішок розірвався, і він вийшов на берег цілим і неушкодженим.
Це диво вразило 49 його товаришів-воїнів. Вони увірували в Христа і приєдналися до Калістрата. Усіх їх згодом ув'язнили і піддавали тортурам. Незважаючи на муки, вони залишалися непохитними у вірі. Зрештою, їх стратили - за переказами всіх разом, близько 304 року під час переслідувань за імператора Діоклетіана.
Що не можна робити 27 вересня
- Не слід влаштовувати гучні розваги - це день роздумів про духовність.
- Не рекомендується працювати на городі чи в полі - земля відпочиває.
- Не варто ходити до лісу - "змії ховаються в землю", тому ходити до лісу вважається небезпечним.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- яка погода 27 вересня, таким буде жовтень;
- тихий і сонячний день до м'якої зими;
- літає багато павутини - чекайте на довгу і суху осінь;
- похмуро і дощитиме - до суворої зими;
- вранці на траві іній - чекайте сухої погоди вдень;
- змії та жаби ховаються в нори - вже йдуть справжні холоди.
У народі 27 вересня носило назву Калістрата або Суміца. Друга назва була пов'язана з тим, що природа "сумує", бо теплі дні вже відійшли. Часто говорили: "Калістрат холодом обіймає, тепло із землі виганяє" і "Прийшов Калістрат - осінь назад не повертає".
Іменини 27 вересня
Які завтра іменини: Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Петро, Федір.
Талісманом людини, народженої 27 вересня є цитрин. З найдавніших часів камінь уособлював достаток і прихильність долі. Колись люди були переконані, що цитрин має силу відганяти тривожні помисли та оберігати від нічних жахів.
