Чому 26 вересня не можна багато працювати: яке церковне свято

26 вересня не варто багато працювати - цей день для молитви і глибоких роздумів.

26 вересня: яке церковне свято і що не можна робити

Яке церковне свято 26 вересня

Що не можна робити 26 вересня

Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 26 вересня, віряни святкують день пам'яті святого апостола і єпископа Іоанна Богослова. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Іоанн Богослов був сином Заведея і Саломеї, братом апостола Якова. Сім'я походила з Віфсаїди, а сам Іван був рибалкою на Генісаретському озері. Спочатку Іван був учнем Івана Хрестителя, а потім, почувши заклик Христа, став його учнем. Він належав до найближчого кола Спасителя разом із Петром та Яковом. Іоанн відомий як "учень, якого любив Ісус" (Євангеліє від Іоанна).

Він єдиний з апостолів залишився біля хреста під час розп'яття і прийняв на піклування Пресвяту Богородицю. Іоанн проповідував у Єрусалимі, Самарії, а пізніше оселився в Ефесі (Мала Азія), де став духовним наставником місцевої церкви. За імператора Доміціана був засланий на острів Патмос, де, за переказами, отримав одкровення, записане в книзі Апокаліпсису. Після смерті Доміціана повернувся в Ефес, де завершив життя.

Що не можна робити 26 вересня

Не варто багато працювати - цей день для молитви і глибоких роздумів.

Не можна відмовляти в допомозі - це великий гріх.

Забороняється давати гроші в борг - казали: "На Богослова не давай грошей, бо сам будеш бідувати".

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

лелеки ще не відлетіли - до м'якої та пізньої зими;

у повітрі багато павутини - чекайте на суху й довгу осінь;

пішов дощ до сирої і затяжної осені;

тихий і ласкавий вітер - чекайте зими без різких морозів;

ясна і зоряна ніч - буде суха погода і великий урожай наступного року.

У народі 26 вересня називалося Іван Богослов Осінній. Вважалося, що після цього дня тепло вже мало. Часто говорили: "Прийшов Богослов - тепло забрав і холод привів".

Іменини 26 вересня

Які завтра іменини: Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас.

Талісманом людини, народженої 26 вересня є авантюрин. Здавна було переконання, що цей мінерал полегшує прояви алергічних дерматитів. Також існує думка, що авантюрин може бути корисним за недуг серцево-судинної системи.

