Чому 26 вересня не можна багато працювати: яке церковне свято

У п'ятницю, 26 вересня, віряни святкують день пам'яті святого апостола і єпископа Іоанна Богослова. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Іоанн Богослов був сином Заведея і Саломеї, братом апостола Якова. Сім'я походила з Віфсаїди, а сам Іван був рибалкою на Генісаретському озері. Спочатку Іван був учнем Івана Хрестителя, а потім, почувши заклик Христа, став його учнем. Він належав до найближчого кола Спасителя разом із Петром та Яковом. Іоанн відомий як "учень, якого любив Ісус" (Євангеліє від Іоанна).
Він єдиний з апостолів залишився біля хреста під час розп'яття і прийняв на піклування Пресвяту Богородицю. Іоанн проповідував у Єрусалимі, Самарії, а пізніше оселився в Ефесі (Мала Азія), де став духовним наставником місцевої церкви. За імператора Доміціана був засланий на острів Патмос, де, за переказами, отримав одкровення, записане в книзі Апокаліпсису. Після смерті Доміціана повернувся в Ефес, де завершив життя.
Що не можна робити 26 вересня
- Не варто багато працювати - цей день для молитви і глибоких роздумів.
- Не можна відмовляти в допомозі - це великий гріх.
- Забороняється давати гроші в борг - казали: "На Богослова не давай грошей, бо сам будеш бідувати".
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- лелеки ще не відлетіли - до м'якої та пізньої зими;
- у повітрі багато павутини - чекайте на суху й довгу осінь;
- пішов дощ до сирої і затяжної осені;
- тихий і ласкавий вітер - чекайте зими без різких морозів;
- ясна і зоряна ніч - буде суха погода і великий урожай наступного року.
У народі 26 вересня називалося Іван Богослов Осінній. Вважалося, що після цього дня тепло вже мало. Часто говорили: "Прийшов Богослов - тепло забрав і холод привів".
Іменини 26 вересня
Які завтра іменини: Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас.
Талісманом людини, народженої 26 вересня є авантюрин. Здавна було переконання, що цей мінерал полегшує прояви алергічних дерматитів. Також існує думка, що авантюрин може бути корисним за недуг серцево-судинної системи.
