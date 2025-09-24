Чому 25 вересня не можна лінуватися: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 25 вересня
- Що не можна робити 25 вересня
- Народні прикмети і традиції
У четвер, 25 вересня, віряни святкують день пам'яті святої преподобної Євфросинії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 25 вересня
Єфросинія народилася в багатій і знатній сім'ї в Олександрії (Єгипет). З юності вона прагнула духовного життя. Коли батько хотів видати її заміж, дівчина таємно покинула дім. Щоб зберегти свою невинність і уникнути примусового шлюбу, Єфросинія переодяглася в чоловічий одяг і вступила в монастир під ім'ям Смарагд. Ніхто не здогадувався про її жіночу природу. Вона подвизалася в суворих постах, молитвах, служінні братії, здобувши повагу ченців як муж благочестя. Лише перед смертю Євфросинія відкрила свою таємницю власному батькові, який випадково прийшов у той самий монастир за духовною порадою. Її праведне життя стало свідченням цілковитої відданості Богу і перемоги духу над тілесними пристрастями.
Що не можна робити 25 вересня
- Жінкам забороняється займатися важкою фізичною працею - у народі вважали, що цього дня потрібно берегти сили, особливо молодим дівчатам.
- Не можна прясти і шити після заходу сонця - "заплутаєте" свою долю.
- Не слід лінуватися - вважалося, що хто цього дня допоможе нужденному або сироті, той отримає благословення святої.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- сонячний і ясний день до холодної, але сухої осені;
- мряка або дощ - чекайте на сніжну і відносно теплу зиму;
- північний вітер - прийде швидке похолодання;
- вранці туман стелиться по землі - на кілька днів встановиться тиха й тепла погода;
- багато рябить - зима буде суворою.
У народі 25 вересня носило назву Євфросинія-останниця. Адже це був рубіж: завершення жнив, кінець теплої осені. Вважалося, що після цього дня вже не можна залишати в полі необмолочене жито. Дівчата цього дня молилися святій про щасливу долю, чистоту серця і добру людину. У народі навіть говорили: "Єфросинія день врівноважує - після нього сонце швидше до зими хилиться".
Іменини 25 вересня
Які завтра іменини: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Афанасій, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.
Талісманом людини, народженої 25 вересня є гематит. З давніх часів гематит сприймався як уособлення сили та оберіг від небезпек. Йому приписують властивість зміцнювати внутрішню енергію людини і надавати їй витривалість.
Вам може бути цікаво:
- Православний календар на вересень 2025: коли потрібно йти до церкви
- "Не я б'ю - верба б'є": що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю
- Радониця і батьківські суботи: дати всіх поминальних днів у 2025 році
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред