Чому 25 вересня не можна лінуватися: яке церковне свято

25 вересня не можна прясти і шити після заходу сонця - "заплутаєте" свою долю.

25 вересня: яке церковне свято і що не можна робити

У четвер, 25 вересня, віряни святкують день пам'яті святої преподобної Євфросинії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 25 вересня

Єфросинія народилася в багатій і знатній сім'ї в Олександрії (Єгипет). З юності вона прагнула духовного життя. Коли батько хотів видати її заміж, дівчина таємно покинула дім. Щоб зберегти свою невинність і уникнути примусового шлюбу, Єфросинія переодяглася в чоловічий одяг і вступила в монастир під ім'ям Смарагд. Ніхто не здогадувався про її жіночу природу. Вона подвизалася в суворих постах, молитвах, служінні братії, здобувши повагу ченців як муж благочестя. Лише перед смертю Євфросинія відкрила свою таємницю власному батькові, який випадково прийшов у той самий монастир за духовною порадою. Її праведне життя стало свідченням цілковитої відданості Богу і перемоги духу над тілесними пристрастями.

Що не можна робити 25 вересня

Жінкам забороняється займатися важкою фізичною працею - у народі вважали, що цього дня потрібно берегти сили, особливо молодим дівчатам.

Не можна прясти і шити після заходу сонця - "заплутаєте" свою долю.

Не слід лінуватися - вважалося, що хто цього дня допоможе нужденному або сироті, той отримає благословення святої.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і ясний день до холодної, але сухої осені;

мряка або дощ - чекайте на сніжну і відносно теплу зиму;

північний вітер - прийде швидке похолодання;

вранці туман стелиться по землі - на кілька днів встановиться тиха й тепла погода;

багато рябить - зима буде суворою.

У народі 25 вересня носило назву Євфросинія-останниця. Адже це був рубіж: завершення жнив, кінець теплої осені. Вважалося, що після цього дня вже не можна залишати в полі необмолочене жито. Дівчата цього дня молилися святій про щасливу долю, чистоту серця і добру людину. У народі навіть говорили: "Єфросинія день врівноважує - після нього сонце швидше до зими хилиться".

Іменини 25 вересня

Які завтра іменини: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Афанасій, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 25 вересня є гематит. З давніх часів гематит сприймався як уособлення сили та оберіг від небезпек. Йому приписують властивість зміцнювати внутрішню енергію людини і надавати їй витривалість.

