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Чому 12 липня не можна прати і прибирати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
11 липня 2025, 13:11
92
12 липня забороняється бажати іншим зла - всі злі й негативні слова повернуться до вас.
12 липня: яке церковне свято і що не можна робити
12 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 12 липня
  • Що не можна робити 12 липня
  • Народні прикмети і традиції

У суботу, 12 липня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 12 липня

Прокл був дядьком Іларія, і разом вони жили в місті Калліполь (нині територія Туреччини). Вони сповідували християнство в часи, коли язичницька влада активно переслідувала тих, хто відмовлявся поклонятися ідолам.

відео дня

Під час арешту Прокла змушували принести жертву язичницьким богам, але він твердо відповів: "Я приношу себе в жертву єдиному Богові - Ісусу Христу".

Його піддали жорстоким тортурам: били, тягли за руки і ноги, обпалювали вогнем. Незважаючи на це, він залишався непохитним у вірі.

Іларій, бачачи страждання дядька, вигукнув із натовпу: "І я християнин!" За це його також схопили і піддали тортурам.

Прокл був страчений першим - його розіп'яли, а потім пронизали стрілами. Іларія, який був юнаком, стратили після короткого часу: йому відрубали голову мечем.

Що не можна робити 12 липня

Не можна шити, прати, прибирати - такі домашні справи вважаються мирськими і недоречними в день духовного піднесення.

Не слід влаштовувати гучні розваги - надмірність у їжі чи алкоголі вважається зневагою до духовної сутності свята.

Забороняється бажати іншим зла - усі злі та негативні слова повернуться до вас.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • ясна, сонячна погода вранці - до теплої та сухої осені;
  • дощ 12 липня - осінь буде дощова, а зима сирою і м'якою;
  • після дощу з'явилася веселка - осінь буде короткою, але золотою;
  • сильний вітер цього дня - до великої кількості бур у серпні;
  • птахи замовкли - на дощ;
  • бджоли активно літають вранці - день буде сонячним і теплим;
  • роса рясна вранці - до гарної погоди. Якщо її немає - чекай дощу.

У народі 12 липня називалося Проклов день. Часто говорили: "На Прокла погоду дивись - така й Покрова буде" або "Як на Прокла дощ - буде грибів рясно". Вважалося, що Прокл та Іларій оберігають мандрівників і юнаків у дорозі, а також тих, хто вперше починає самостійне життя.

Іменини 12 липня

Які завтра іменини: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.

Талісманом людини, народженої 12 липня, є агат. Один із найстаріших напівкоштовних каменів, відомий людству з найдавніших часів. Його химерна краса, як витвір мистецтва, зробила його символом художників і покровителем творчого натхнення ще в стародавні епохи.

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