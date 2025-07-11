Чому 12 липня не можна прати і прибирати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 12 липня
- Що не можна робити 12 липня
- Народні прикмети і традиції
У суботу, 12 липня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 12 липня
Прокл був дядьком Іларія, і разом вони жили в місті Калліполь (нині територія Туреччини). Вони сповідували християнство в часи, коли язичницька влада активно переслідувала тих, хто відмовлявся поклонятися ідолам.
Під час арешту Прокла змушували принести жертву язичницьким богам, але він твердо відповів: "Я приношу себе в жертву єдиному Богові - Ісусу Христу".
Його піддали жорстоким тортурам: били, тягли за руки і ноги, обпалювали вогнем. Незважаючи на це, він залишався непохитним у вірі.
Іларій, бачачи страждання дядька, вигукнув із натовпу: "І я християнин!" За це його також схопили і піддали тортурам.
Прокл був страчений першим - його розіп'яли, а потім пронизали стрілами. Іларія, який був юнаком, стратили після короткого часу: йому відрубали голову мечем.
Що не можна робити 12 липня
Не можна шити, прати, прибирати - такі домашні справи вважаються мирськими і недоречними в день духовного піднесення.
Не слід влаштовувати гучні розваги - надмірність у їжі чи алкоголі вважається зневагою до духовної сутності свята.
Забороняється бажати іншим зла - усі злі та негативні слова повернуться до вас.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясна, сонячна погода вранці - до теплої та сухої осені;
- дощ 12 липня - осінь буде дощова, а зима сирою і м'якою;
- після дощу з'явилася веселка - осінь буде короткою, але золотою;
- сильний вітер цього дня - до великої кількості бур у серпні;
- птахи замовкли - на дощ;
- бджоли активно літають вранці - день буде сонячним і теплим;
- роса рясна вранці - до гарної погоди. Якщо її немає - чекай дощу.
У народі 12 липня називалося Проклов день. Часто говорили: "На Прокла погоду дивись - така й Покрова буде" або "Як на Прокла дощ - буде грибів рясно". Вважалося, що Прокл та Іларій оберігають мандрівників і юнаків у дорозі, а також тих, хто вперше починає самостійне життя.
Іменини 12 липня
Які завтра іменини: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.
Талісманом людини, народженої 12 липня, є агат. Один із найстаріших напівкоштовних каменів, відомий людству з найдавніших часів. Його химерна краса, як витвір мистецтва, зробила його символом художників і покровителем творчого натхнення ще в стародавні епохи.
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