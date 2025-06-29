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Чому 30 червня не можна працювати на землі: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
29 червня 2025, 13:20
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У народі 30 червня носило назву Мануїл Жарко. Назва пов'язана з тим, що в цей день вшановується пам'ять святого мученика.
Чому 30 червня не можна працювати на землі
Чому 30 червня не можна працювати на землі / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 30 червня
  • Що не можна робити 30 червня
  • Народні прикмети і традиції

У понеділок, 30 червня, віряни святкують Собор 12 апостолів. Свято завжди припадає на наступний день після вшанування пам'яті апостолів Петра і Павла. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 30 червня

12 апостолів - це перші проповідники християнства, які були особисто покликані Христом і супроводжували його під час земного служіння. Апостоли стали свідками його чудес, смерті та воскресіння, а після вознесіння Христа понесли його вчення у світ.

відео дня

"Собор" означає спільну честь усіх дванадцяти апостолів, які стали основою Церкви Христової. Шанується єдність і місія апостолів: кожен із них проповідував у різних країнах і народах, часто мученицьки завершуючи своє служіння. Свято нагадує, що церква - це спільність віри, апостольського переказу та духовної місії, яка триває через покоління.

Що не можна робити 30 червня

Не можна працювати на землі, зокрема копати, орати, сіяти - земля цього дня "дихає полум'ям", тож будь-яке порушення її спокою може накликати посуху чи блискавку.

Забороняється сваритися і сваритися - будь-яка злість цього дня відчиняє двері для нещастя в домі, а сказане в гніві слово може "матеріалізуватися".

Не варто починати нові справи - те, що почнеться 30 червня, матиме слабкий ґрунт.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • ранкова роса - до гарної погоди та гарного врожаю;
  • вітер з півдня - буде спека, з півночі - до похолодання;
  • якщо дощ із грозою - літо буде врожайним, особливо на ягоди та фрукти;
  • багато комарів і мошок увечері - до дощу найближчим часом.

У народі 30 червня носило назву Мануїл Жарко. Назва пов'язана з тим, що цього дня вшановують пам'ять святого мученика. Говорили: "На Мануїла - пекло з крила", тобто спека настає стрімко і надовго.

Іменини 30 червня

Які завтра іменини: Іван, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія.

Талісманом людини, народженої 30 червня, є дорогоцінний камінь, що має чимало енергетичних властивостей. У давнину вірили, що турмалін допомагає збалансувати енергію, а тому приносить у життя власника гармонію.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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