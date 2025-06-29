Чому 30 червня не можна працювати на землі: яке церковне свято

У народі 30 червня носило назву Мануїл Жарко. Назва пов'язана з тим, що в цей день вшановується пам'ять святого мученика.

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Чому 30 червня не можна працювати на землі / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 30 червня

Що не можна робити 30 червня

Народні прикмети і традиції

У понеділок, 30 червня, віряни святкують Собор 12 апостолів. Свято завжди припадає на наступний день після вшанування пам'яті апостолів Петра і Павла. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 30 червня

12 апостолів - це перші проповідники християнства, які були особисто покликані Христом і супроводжували його під час земного служіння. Апостоли стали свідками його чудес, смерті та воскресіння, а після вознесіння Христа понесли його вчення у світ.

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"Собор" означає спільну честь усіх дванадцяти апостолів, які стали основою Церкви Христової. Шанується єдність і місія апостолів: кожен із них проповідував у різних країнах і народах, часто мученицьки завершуючи своє служіння. Свято нагадує, що церква - це спільність віри, апостольського переказу та духовної місії, яка триває через покоління.

Що не можна робити 30 червня

Не можна працювати на землі, зокрема копати, орати, сіяти - земля цього дня "дихає полум'ям", тож будь-яке порушення її спокою може накликати посуху чи блискавку.

Забороняється сваритися і сваритися - будь-яка злість цього дня відчиняє двері для нещастя в домі, а сказане в гніві слово може "матеріалізуватися".

Не варто починати нові справи - те, що почнеться 30 червня, матиме слабкий ґрунт.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ранкова роса - до гарної погоди та гарного врожаю;

вітер з півдня - буде спека, з півночі - до похолодання;

якщо дощ із грозою - літо буде врожайним, особливо на ягоди та фрукти;

багато комарів і мошок увечері - до дощу найближчим часом.

У народі 30 червня носило назву Мануїл Жарко. Назва пов'язана з тим, що цього дня вшановують пам'ять святого мученика. Говорили: "На Мануїла - пекло з крила", тобто спека настає стрімко і надовго.

Іменини 30 червня

Які завтра іменини: Іван, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія.

Талісманом людини, народженої 30 червня, є дорогоцінний камінь, що має чимало енергетичних властивостей. У давнину вірили, що турмалін допомагає збалансувати енергію, а тому приносить у життя власника гармонію.

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