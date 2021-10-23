Виявлено нову користь кави для здоров'я людини

У чому користь кави для здоров'я / Flickr / Matt Ward

Вживання кави дуже сприятливо позначається в лікуванні деяких захворювань - до такого висновку прийшли дослідники, повідомляє Zdorivia.

У міжнародному дослідженні вчених з португальського університету і Університету Бонна говориться, що кофеїн блокує особливий рецептор і знижує симптоми стресу. Така ефективність гарантована, якщо випивати не менше чотирьох чашок кави на день.

Доведено, що ті, хто п'є каву регулярно на 20% рідше страждають від депресій.

За даними дослідників з Університету Балтімора, регулярне вживання кави покращує довготривалу пам'ять. А оскільки кава знижує відкладення білка в головному мозку, особливо це стосується людей з ризиком розвитку деменції і хвороби Альцгеймера.

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Фахівці дослідницького інституту в Монреалі стверджують, що кава допомагає зняти тремор, а також допомагає при різних захворюваннях серця. Людям з проблемами серцево-судинної системи також рекомендується випивати від трьох до п'яти чашок кави в день. Крім того, в каві містяться антиоксиданти, тому вона має протизапальну якостями.

Раніше Главред писав про те, що люди, які мріють схуднути, дуже часто припускаються помилок в харчуванні. Причому, навмисно. Наприклад, вони пропускають прийоми їжі або вживають продукти без вмісту цукру.

Американський дієтолог визначили найшкідливіші звички тих, що худнуть, які не тільки шкодять їх здоров'ю, але і заважають досягти мети.