На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

Військовий розповів про плани ворога на фронті.

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Жорін повідомив, з якою метою ворог активізував свої зусилля / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com / zelenskyy.official

Що повідомив Жорін:

На фронті ситуація критична

Ворог хоче довести, що домінує у військовому плані

Росія продовжує вкладати максимум ресурсів для продовження війни

В української сторони на фронті складається дуже погана ситуація. Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram.

За його словами, в той час як закордонні партнери України роблять вигляд, що якось впливають на війну, у Донецькій області у військ країни-агресорки Росії високий темп просування, який ворог продовжує тримати.

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"Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії", - додав військовий.

Жорін вважає, що з огляду на цю ситуацію літо та осінь будуть складними для України, ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.

Окупанти вкладають дуже багато сил в те, щоб наносити максимальних руйнувань та просуватися будь-якою ціною. Таким чином ворог хоче переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою.

"Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього. Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає", - підсумував Жорін.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що українські сили домоглися просування на Новопавлівському напрямку. Про це свідчать дані аналізу, опублікованого 26 червня.

Раніше військовий експерт заявив, що не варто ігнорувати можливу підготовку Росії до масштабного наступу в Запорізькій області, проте цей напрямок є складним для противника через логістичні труднощі.

Нещодавно, як писав Главред, стало відомо, що російські окупанти перекидають техніку через Маріуполь. Було зафіксовано пересування бронетехніки, танків, вантажівок та живої сили.

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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