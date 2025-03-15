ЗСУ зупинили окупантів на підступах до важливого міста: деталі від військового

ЗСУ розпочали локальні контратаки на фронті.

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Ситуація біля Покровська / колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

ЗСУ зупинили росіян біля Покровська

Ситуація на цьому напрямку покращилась

Ворога відкинуто від траси Покровськ-Костянтинівка

Українські військові зупинили армію країни-агресора Росії на підступах до Покровська. Про це в розповів військовослужбовець 68-ої єгерської бригади із позивним Гусь в ефірі Київ24.

За його словами, оперативна ситуація на цьому напрямку стабілізувалась.

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"Стабілізувалась ситуація на напрямку. Я, звісно, можу говорити про зону відповідальності своєї бригади. Скажу, що ворога на підступах до Покровська ми зупинили. Він не йде далі. Якісь ворожі атаки на окремі позиції йдуть не перший місяць, безуспішні", - наголосив він.

Військовий додав, що останнім часом ЗСУ розпочали локальні контратаки на відповідному напрямку фронту. Ворога відкинуто від траси Покровськ-Костянтинівка, яку окупанти хотіли взяти під контроль.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що армія країни-агресорки Росії веде наступальні дії на Покровському напрямку в районі населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Андріївка, Даченське, Котлине та Улакла.

У статті Forbes йдеться, що армія країни-агресорки Росії повернула значну територію Курської області, внаслідок чого українським військовим довелося відступати. Однак ця ситуація не вказує на слабкість ЗСУ, адже на інших ділянках фронту ворог зазнає невдач.

Крім того, російські війська здійснили чергову спробу прориву оборони ЗСУ в районі Куп’янська, проте всі атаки були відбиті.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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