РФ не вдасться використати Покровськ, як аргумент під час переговорів - експерт

Що сказав Варченко:
- Ситуація на Покровському напрямку повністю стабілізована
- РФ перекинула з Покровського на Курський напрямок усі боєздатні підрозділи
- Контратаки ЗСУ біля Покровська тривають
Окупаційні війська країни-агресорки Росії протягом тривалого часу просувалися на Покровському напрямку, однак станом на сьогодні ситуація там стабілізувалась.
Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко. За його словами, ситуація біля Покровська змінилася через те, що командування РФ перекинуло на Курський напрямок усе "більш-менш боєздатне".
"Боєздатність окремих російських підрозділів або серйозно зменшена, або знищена. Тому вони змушені змиритися з тим, що їм не вдасться скористатися Покровськом як аргументом, зокрема в тих переговорних процесах, у яких хотіли б узяти участь як переможці. Але, як бачимо, їм це не вдається. Вони топчуться навколо цього українського міста", - зауважив він.
Водночас українські військові завдають противнику контрударів, внаслідок яких вдається повертати деякі території біля Покровська.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Раніше стало відомо, що російські окупанти мають проблеми з логістикою на Покровському напрямку. Крім того, у ворога є труднощі з ротацією, евакуацією важкопоранених, боєприпасами, медикаментами та продовольством.
Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією військово-політичного аналітика Дмитра Снєгирьова, на Покровському напрямку Сили оборони України домоглися значних тактичних успіхів за кількома напрямками одночасно.
Згодом начальник пресслужби бригади Червона Калина Національної гвардії Микола Коваль повідомив, що російські окупанти змушені були знизити кількість штурмів, проте, як і раніше, вдаються до спроб просування на Покровському напрямку.
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Хто такий Іван Варченко?
Іван Григо́рович Ва́рченко (нар. 25 червня 1974, м. Харків) — український політичний та громадський діяч, в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації (з 2014), депутат Харківської обласної ради (з 2010), голова Харківської обласної організації партії "Реформи та порядок" (2001—2013), один з організаторів та член координаційної ради Харківського Євромайдану. Радник Міністра внутрішніх справ(2015), пише Вікіпедія.
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