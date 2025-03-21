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Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали діти

Анна Ярославська
21 березня 2025, 06:51
646
Пошкоджено багатоповерхівку. За попередньою інформацією, постраждали троє підлітків.
Після атаки РФ у передмісті Одеси спалахнули пожежі
Після атаки РФ у передмісті Одеси спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: Фото: /t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • РФ атакувала Одещину дронами
  • У результати спалахнули пожежі
  • Є постраждалі

Увечері 20 березня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по передмістю Одеси. У результаті спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

"Ворог атакував передмістя Одеси. У вогні - цивільна інфраструктура, торгівельні об'єкти, пошкоджено автомобілі", - повідомив мер міста Геннадій Труханов.

відео дня

Через російські удари є постраждалі, яким надається медична допомога.

Труханов також оприлюднив відео наслідків дронової атаки. На кадрах можна побачити палаючі та розбиті будівлі, цивільні об'єкти, які перетворилися на руїни, а також пожежників зі спецтехнікою та рятувальників.

Дивіться відео - Наслідки ворожої атаки по Одесі 20 березня:

Скриншот

У ДСНС повідомили, що в Одеській області спалахнули масштабні пожежі, горіли торгівельний центр, магазини. Пошкоджено багатоповерхівку. За попередньою інформацією, постраждали троє підлітків.

У ліквідації наслідків узяли участь понад 70 рятувальників, задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також 5 добровольців і 1 одиниця техніки.

  • Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали діти
  • Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали діти
  • Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали діти
  • Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали діти
  • Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали діти
  • Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали діти
  • Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали діти
  • Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали діти

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері 19 березня армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький від початку хвилево-масштабного вторгнення, внаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.

Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Пошкоджено житлові будинки в кількох районах: вибито вікна, зруйновано балкони, зазнали пошкоджень конструкції.

З вечора 18 березня російські окупанти атакували Київську область дронами. Унаслідок атаки є поранений і пошкоджено будинки. На Сумщині безпілотник упав на дах лікарні.

Увечері 11 березня в низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів. Під ворожий удар потрапили Суми, Дніпро, Харків і Київська область.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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