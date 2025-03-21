РФ масовано била по Україні сотнями БПЛА: у ЗСУ назвали, де були 'прильоти'

Підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.

https://glavred.net/ukraine/rf-massirovanno-bila-po-ukraine-sotnyami-bpla-v-vsu-nazvali-gde-byli-prilety-10649126.html Посилання скопійоване

ЗСУ збивають російські дрони / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Головне:

Українські захисники збили 114 ворожих дронів

Противник атакував 214 ударними БпЛА

Минулої ночі українські захисники збили 114 ворожих БпЛА з 214, які атакували.

Водночас 81 безпілотник РФ не досяг мети, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

відео дня

"У ніч на 21 березня 2025 року (з 20.00 20 березня) противник атакував 214 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим", - ідеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. 81 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

/ Главред

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Унаслідок російської атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Дивіться відео - Володимир Зеленський про дроновий удар РФ:

/ Скриншот

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала передмістя Одеси дронами. Пошкоджено багатоповерхівку. За попередньою інформацією, постраждали троє підлітків.

Як писав Главред, раніше РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький від початку хвилево-масштабного вторгнення, внаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.

Нагадаємо, раніше в низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів. Під ворожий удар потрапили Суми, Дніпро, Харків і Київська область.

Інші новини:

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред