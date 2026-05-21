Потужні грозові дощі заливатимуть Україну: які регіони будуть "плавати"

Погода в Україні найближчим часом буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Очікується низький атмосферний тиск та нестійка погода.
Погода 22 травня
Погода в Україні у п'ятницю, 22 травня, буде спекотною. Температура повітря підвищиться до 24-28 градусів тепла. Найтепліше буде на сході - 25-30 градусі тепла. На території західних областей буде прохолодніше - 20-24 градуси тепла.
Погода у Києві 22 травня
Погода у Києві 22 травня буде нестійкою. У цей день очікується короткочасний грозовий дощ.
"Памʼятайте, що такий ніби невеликий дощик за лічені хвилини може перейти у сильну зливу! День прогріється до +28 градусів", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Попри це температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.
Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Нагадаємо, 17 травня в Дніпрі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
