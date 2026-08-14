Ситуація загострюється: окупанти просунулися на важливій ділянці фронту - деталі

На Донеччині ворог просунувся на Покровському напрямку.

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Армія РФ має нові просування на фронті / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Армія РФ має нові просування на Краматорському напрямку

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у пʼятницю, 14 серпня.

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Де просунувся ворог

За даними аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю та просунутися поблизу міста Білицьке Добропільської міської громади Покровського району.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білицького", - йдеться в повідомленні.

Росіяни просунулися поблизу Білицького / Фото: DeepState

Що кажуть у Генеральному штабі ЗСУ

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку українськи захисники зупинили 25 атак ворога. Окупанти виявляли активність у районах Родинського та Сергіївки, а також здійснювали штурми у напрямках Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Новогришиного, Василівки, Мирного, Удачного та Муравки.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 222 бойових зіткнення.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чи може РФ відкрити новий фронт - думка військового

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін вважає, що Росія може спробувати відкрити новий фронт на півночі України. За його словами, Кремль потенційно може використати територію Білорусі для наступу в напрямку Чернігівської та Сумської областей.

На думку Капустіна, такий сценарій може бути пов’язаний із прагненням Москви змінити нинішню ситуацію на фронті. Він припускає, що відкриття нового напрямку стало б одним зі способів порушити баланс сил, який наразі не дозволяє Росії отримати суттєву перевагу.

Ситуація на фронті - останні новини

АНагадаємо, 13 серпня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій зафіксувавши нові зміни на фронті. Згідно з оновленою мапою, окупаційні війська РФ просунулися у селі Маркове Костянтинівської міської громади Краматорського району.

Нагадаємо, Збройні сили України в ході контрнаступу на Олександрівському напрямку звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Контрнаступальні операції демонструють здатність України здійснювати відносно значні тактичні просування та відновлювати окремі елементи механізованого маневрування на локалізованих ділянках лінії фронту. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як писав Главред, наприкінці липня окупаційна армія країни-агресора Росії зробила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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