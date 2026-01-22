Командування віддало наказ, елітні війська РФ знімають з фронту - деталі

Росіяни частково оголили фронт через проблему в глибокому тилу.

Далекобійні удар Сил оборони створюють проблеми для окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Що повідомили в Атеш:

Елітні російські війська відправили з фронту в Крим

Росіяни намагаються навчитися збивати українські дрони

Сили оборони України ефективно атакують російські об'єкти в тилу

Командування ЗС країни-агресорки Росії змушене знімати елітні підрозділи з фронту. Про це у Telegram повідомив партизанський рух Атеш. Його агенти пояснили, чому було прийняте таке рішення.

За даними агентів зі складу 18-го зенітного ракетного полку, на територію тимчасово окупованого Криму прибули підрозділи "Ірландці" з бригади "Еспаньола" та "Огидна 8" зі 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Навіщо еліту армії РФ перекидають в Крим

В Атеш з'ясували, що окремі групи цих досвідчених підрозділів направлені на півострів як "пожежну команду" для посилення протиповітряної оборони Криму від українських БПЛА.

"Крім того, вони повинні передати свій бойовий досвід іншим підрозділам, які вже тривалий час безуспішно намагаються протистояти дронам СОУ", - йдеться у повідомленні.

Партизани зауважили, що рішення російського командування оголити ділянку фронту в Україні заради захисту тилу в Криму є доволі показовим. Це свідчить про успішну роботу по військових об'єктах окупантів останнім часом.

Чи можуть ЗСУ прорватись в Крим - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Павла Нарожного наразі можливість висадки великого десанту на берег тимчасово окупованого Криму є малоймовірною.

За його словами, для цього потрібні великі десантні кораблі та можливість висадити десятки тисяч бійців з підтримкою авіації. Водночас, експерт вважає, що Кримський міст буде пріоритетною ціллю для ударів, поки не буде знищений.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари Сил оборони по Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що декілька днів тому Сили оборони України уразили засоби ППО та склад БпЛА російської окупаційної армії у тимчасово окупованому Криму.

Раніше у селищі Чорноморське під удар українських сил потрапила радіолокаційна станція "Валдай". Цей російський мобільний комплекс призначений для виявлення та боротьби з дронами.

Напередодні також під приціл ракети українського виробництва потрапив тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

