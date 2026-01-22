Тактика РФ на одному з напрямків фронту змінюється: які міста в зоні ризику

Ворог намагається просуватися вздовж річки Вовча.

Головні тези:

ЗСУ утримують схід і південь Вовчанська

Окупанти намагаються обійти місто через Синельникове, Вільчу та Грабське

РФ застосовує тактику "випаленої землі"

Ситуація у Вовчанську на Харківщині залишається напруженою, однак українські сили продовжують контролювати ключові райони міста та успішно стримують спроби російських військ прорвати оборону. Попри інтенсивний тиск, лінія фронту на східних і південних околицях залишається стабільною.

Про зміну тактики противника розповів офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського з позивним "Історик" в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

Росіяни відмовилися від лобових штурмів

За словами військового, окупаційні підрозділи припинили масові прямі атаки на міські позиції ЗСУ, усвідомивши їхню безрезультатність. Натомість ворог намагається тиснути з флангів, зосереджуючи сили на західному напрямку.

"Росіяни намагаються вибити нас із позицій відділення. Однак, станом на сьогодні, їм це не вдається", — наголосив офіцер.

Спроба охоплення міста

Противник активно просувається вздовж річки Вовча, концентруючи підрозділи поблизу Синельникового, Вільчі та Грабського. Мета очевидна — обійти Вовчанськ та створити загрозу оточення українського гарнізону.

Втім, українські сили тримають оборону та не дозволяють ворогу закріпитися на нових рубежах.

Тактика "випаленої землі"

Не досягнувши успіхів на землі, російська армія посилює повітряні та артилерійські удари. За словами "Історика", окупанти систематично застосовують керовані авіабомби та важку артилерію по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі.

Місто фактично перебуває під безперервним вогнем, а російські війська намагаються знищити будь-які укриття та оборонні споруди, перетворюючи Вовчанськ на суцільні руїни.

Українські підрозділи продовжують утримувати свої позиції та завдавати ворогу втрат, не дозволяючи реалізувати план оточення. Ситуація залишається складною, але контрольованою.

Чи здатен ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінює, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, нині головне завдання Збройних сил України — максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати спроможність наступати, але в цілому програє війну в Україні", — зазначив Коваленко.

Він додає, що Росія більше не здатна вести масштабні війни і її можливості значно обмежені.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше Главред розповідав. що в Куп’янську українські захисники продовжують зачистку міста від російських окупантів. Більшість ворога зараз зосереджена в одному кварталі багатоповерхівок.

Також відомо, що в Запорізькій області армія РФ окупувала село Рибне. Крім того, ворог просунувся в районі села Солодке, що розташоване південніше Рибного в Запорізькій області.

Крім того, у місті Сіверськ, що у Донецькій області, окупаційна армія країни-агресорки Росії потрапила в пастку.

