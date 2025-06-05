Ворог здійснив серйозний прорив між двома містами Донеччини - експерт

Противник продовжує спроби прориву української оборони.

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Українські військові докладають максимум зусиль, щоб зупинити просування ворога / Колаж: Главред, фото: Deepstatemap, 93 ОМБр

Що повідомив Грабський:

Захоплення Донеччини залишається пріоритетним завданням для ворога

Ворог здійснив серйозний прорив між Мирноградом і Костянтинівкою

Противник стримує українські сили, які могли б посилити ЗСУ на гарячих напрямках

Найгарячішою ділянкою на фронті залишається Донецький напрямок - від Великої Новосілки до Часового Яру. Про це в етері FREEДОМ розповів військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, армія країни-агресорки Росії постійно намагається прорвати лінію оборони українських військових і використовує для цього чимало ресурсів.

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Наприклад, в останню декаду травня окупанти здійснили досить серйозний прорив між Мирноградом, що під Покровськом, та Костянтинівкою. Однак сьогодні противника таки вдалося зупинити.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Противнику вдалося вбити клин між українськими підрозділами на ділянці від Малинівки до Новооленівки. Ситуація була дуже складна, але в результаті неймовірних зусиль просування окупантів вдалося зупинити на сьогодні. Але спроби противника розширити цей клин, просунутися далі на північ, у бік Костянтинівки, тривають. Бої там носять особливо напружений характер", - наголосив експерт.

Щодо інших ділянок фронту Грабський зазначив, що окупанти там ведуть бої "уявної інтенсивності" задля того, щоб утримати максимальну кількість українських військових та не дати їм можливості перекинути сили на більш гарячі напрямки.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що просування армії країни-агресора РФ на Сумщині продовжується. Зокрема, противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги і закріпитися в цих селах.

Раніше в ЗСУ спростували інформацію про нібито перекидання Росією 50-тисячного угруповання для штурму Харкова. Насправді ворог формує резерви поблизу кордону, однак їх кількість не дозволяє здійснити масштабні бойові дії.

Напередодні також, як писав Главред, Окупаційні війська країни-агресорки Росії зазнали невдачі під час спроб покращити своє тактичне положення у районі Костянтинівки, що у Донецькій області.

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Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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