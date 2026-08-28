Армія РФ має нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

Що відомо:
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
- Російські війська просунулися на Донеччині
Аналітики проєкту "DeepState" оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія країни-агресорки РФ має нові просування на Донеччині.
Про ситуацію на фронті аналітики DeepState повідомили у пʼятницю, 28 серпня.
Де зафіксовано просування ворога
Зазначається, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Краматорському напрямку. Ворог просунувся в районі села НикифорівкаСоледарської міської громади Бахмутського району.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Никифорівки", - йдеться в повідомленні аналітиків.
Що відбувається на фронті - дані від Генштабу
В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що на Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Малинівки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень.
Які плани готує Росія на фронті восени
Главред писав, що за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, російські війська розробляють плани для чергової ескалації та посилення тиску на фронті з настанням осені.
Ключовою оперативно-стратегічною ціллю росіян залишається Слов'янсько-Краматорська агломерація, і задля цього ворог тисне одразу з кількох напрямків. Зокрема, з півдня найгарячішою точкою залишається Костянтинівка.
Ситуація на фронті - останні новини
Главред писав, що за даними DeepState, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Костянтинівському напрямку. Згідно з мапою, ворог просунувся в Часовому Яру на Донеччині.
Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що активні бойові дії в Дніпропетровській області продовжуються. Генштаб також спростував чутки про повне звільнення області і наголосив, що наступ Сил оборони триває в регіоні. За повідомленням, під контроль України повернули 19 населених пунктів.
Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначив у своєму звіті, що російські війська не просунулися на півночі Сумської області. За їх даними, ЗСУ зірвали наступ ворога на окремих ділянках і перейшли в контратаку.
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Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
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