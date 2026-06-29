Загострення на фронті: в ISW фіксують просування ворога на двох важливих напрямках

Війська РФ готують майбутнє поле бою поблизу Краматорська.

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Російські військові просунулися на двох напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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ISW фіксує просування РФ на фронті

ЗСУ знищують 90% ворожих диверсантів

Росія посилює авіаудари по Краматорську

Ситуація на передовій залишається динамічною та напруженою. За свіжими даними Інституту вивчення війни (ISW), російські окупаційні війська мають певні просування на кількох напрямках, активно застосовують авіабомби для терору цивільних, проте українські захисники завдають ворогу значних втрат та подекуди здійснюють успішні контратаки.

Куп’янський напрямок: зміна лінії контролю

За інформацією джерел, пов'язаних із Західним угрупованням військ РФ, окупанти заявляють про так зване "очищення" населених пунктів Петропавлівка (на схід від Куп’янська) та Курилівка (на південний схід від міста).

Аналітики ISW, оцінюючи ці дані, припускають, що Сили оборони України, ймовірно, залишили позиції у Петропавлівці, Курилівці, а також у селі Піщане.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Костянтинівка: штурми ДРГ та ефективна протидія ЗСУ

Ворог не полишає спроб просочитися навколо українських позицій у районі Костянтинівки. Проте говорити про серйозний успіх окупантів тут зарано.

Як повідомив український військовослужбовець у коментарі виданню Bloomberg, наші захисники ліквідують близько 90% російських диверсантів на цьому напрямку.

Тож завдяки тотальній утилізації ворожих ДРГ, чутки про нібито "захоплення міста" абсолютно не відповідають дійсності.

Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

Краматорський напрямок: ставка на авіаційний терор

Поблизу Краматорська загарбники намагаються підготувати плацдарм для майбутніх дій, роблячи ставку на повітряні удари. За даними ЗМІ, російська армія почала використовувати керовані авіабомби проти Краматорська значно частіше, ніж класичну артилерію.

Згідно з оцінкою ISW, систематичні удари авіабомбами по Краматорську мають на меті насамперед залякування місцевого населення та психологічний тиск.

Олександрівський напрямок: тактичні маневри та перебільшення РФ

Найбільш строката та динамічна картина спостерігається на Олександрівському напрямку, де ворог продовжує спроби інфільтрації. Військовий оглядач Костянтин Машовець зазначає такі деталі:

Українські сили раніше відійшли з селища Рибне, після чого росіяни зайняли частину Красногірського. Також зафіксовано активність ворожих ДРГ між Злагодою та Добропіллям.

Водночас сили оборони змогли відбити більшу частину Березового та просунулися далі на південний схід від цього населеного пункту. Втім, дрібні групи окупантів поки утримують позиції на околицях селища. Крім того, ЗСУ міцно тримають позиції на південному сході Запоріжжя.

Невеликі групи ворога діють у районах Новомиколаївки, Калинівського та між Новогригорівкою і Вербовим.

Експерти ISW наголошують, що Міністерство оборони РФ традиційно істотно перебільшує масштаби своїх успіхів та реальне просування в безпосередній близькості до Олександрівки. Ситуація залишається контрольованою, тривають важкі позиційні бої.

Де можуть розпочатися інтенсивні бої - думка експерта

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найближчим часом найінтенсивніші бойові дії на фронті можуть зосередитися в Константинівській, Покровсько-Мирноградській та Лиманській агломераціях. На його думку, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке прагнутиме зосередити там основні сили наступу.

Водночас ситуація на півдні України, за оцінкою експерта, може розвиватися за іншим сценарієм. Тимочко припускає, що російські війська там можуть знизити активність наступальних дій і зосередитися на утриманні вже зайнятих позицій, що поступово призведе до зниження інтенсивності боїв.

Окремо експерт зазначає, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати захоплені території навіть у складних умовах. За його словами, окупаційні сили можуть продовжувати оборону навіть у разі проблем із логістикою, оскільки раніше вже витрачали значні ресурси заради збереження контролю над позиціями.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська втратили можливість оперативно перекидати свої сили та засоби на території Приазов’я без безпечних логістичних маршрутів. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо".

Крім того, речник Об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти посилили наступ на території Харківської області. Ворог посилює тиск і збільшує кількість атак на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, що Костянтинівка - один із найважливіших опорних пунктів української оборони на Донбасі - опинилася під загрозою оточення. Російські війська зуміли проникнути на територію міста, внаслідок чого його значна частина фактично перетворилася на "сіру зону", яку не контролює жодна зі сторін.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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