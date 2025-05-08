Перелякався українських дронів і вистрелив: у Криму помер полковник МВС РФ

Родичі намагалися заспокоїти російського військового, але їм не вдалося врятувати його від смерті.

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Росіянин сам себе ліквідував під час атаки дронів на Крим / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот, t.me/astrapress

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У Севастополі під час атаки 2 травня помер російський полковник

Військовий випадково випустив кулю собі у голову

2 травня дрони атакували тимчасово окупований Крим, внаслідок чого там лунали вибухи. Тривогу у той день оголошували і в Севастополі, внаслідок чого самоліквідувався російський полковник.

За даними джерел російських ЗМІ, начальник військово-лікарської комісії МВС Сергій Токарєв випадково випустив собі у голову кулю з пістолета під час атаки на місто.

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З'ясувалося, що росіянина налякала тривога. Він через це озброївся травматичним пістолетом, вийшов у двір власного будинку та почав стріляти.

Родичі спробували заспокоїти Токарєва, однак в один момент він зробив черговий постріл і тим самим ліквідував самого себе. Швидка допомога, яка прибула до будинку полковника, змогла лише констатувати його смерть.

Атака дронів на Крим - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що дрони неодноразово атакувати тимчасово окупований півострів. Зокрема 25 квітня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи після того як ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" атакували російські судна в Криму. Їм вдалося уразити десантні катери 02510 БК-16 та "Раптор".

Напередодні також повідомлялося, що у місті Керч в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Через вибухи російські окупанти перекривали Кримський міст. Також загарбники оголошували у Криму ще й ракетну небезпеку.

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Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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